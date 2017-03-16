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Вадим ШАБЛИЙ: «Надеемся, что Громов проявит себя»

Агент прокомментировал трансфер украинского хавбека в Самару

  • 16.03.2017 22:06
  • 185 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Instagram
© Instagram

Известный агент Вадим Шаблий прокомментировал переход своего клиента Артема Громова в «Крылья Советов».

«Мы надеемся, что в новом клубе этот одаренный полузащитник получит существенно больше игрового времени и, как следствие, более реальные шансы проявить себя, - написал Шаблий в Instagram.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    spise
      spise, 16.03.2017 22:27
    0
    Да вы оба себя, уже, как раз проявили!
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