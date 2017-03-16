Вадим ШАБЛИЙ: «Надеемся, что Громов проявит себя»

Известный агент Вадим Шаблий прокомментировал переход своего клиента Артема Громова в «Крылья Советов».
«Мы надеемся, что в новом клубе этот одаренный полузащитник получит существенно больше игрового времени и, как следствие, более реальные шансы проявить себя, - написал Шаблий в Instagram.
Источник — Sport.ua
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