Сельта и во втором матче обыграла Краснодар

«Краснодар» – «Сельта» - 0:2
Голы: 0:1 – 52 Мальо, 0:2 – 80 Аспас.
«Краснодар» – Синицын, Гранквист, Налдо, Мартынович, Каборе, Подберезкин (Мамаев, 46), Газинский, Классон (Жоаозиньо, 60), Перейра (Лаборде, 70), Петров, Вандерсон.
«Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бовю, 86), Систо, Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти.
Предупреждения: Каборе (21), Газинский (42), Гранквист (43), Вандерсон (46), Радоя (54).
Удаление: Каборе (86).
Первый матч: 1:2
Источник — Sport.ua
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и ЧТО с этого? если ты забыл, деточка, напомню - в Украине идет война с Парашей. а ты так за них переживаешь?
так что идут по графику.
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