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Сельта и во втором матче обыграла Краснодар

«Горожане» уступили галисийцам путевку в четвертьфинал

  • 16.03.2017 21:56
  • 699 просмотров
  • 8 комментария
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celtavigo.net
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«Краснодар» – «Сельта» - 0:2
Голы:  0:1 – 52 Мальо,  0:2 – 80 Аспас.

«Краснодар» – Синицын, Гранквист, Налдо, Мартынович, Каборе, Подберезкин (Мамаев, 46), Газинский, Классон (Жоаозиньо, 60), Перейра (Лаборде, 70), Петров, Вандерсон.
«Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бовю, 86), Систо, Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти.

Предупреждения: Каборе (21), Газинский (42), Гранквист (43), Вандерсон (46), Радоя (54).
Удаление: Каборе (86).

Первый матч: 1:2

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    krimkerchru
    krimkerchru, 16.03.2017 22:02
    -16
    Ахахах,пока радостные тролли не понабегали, спешу вам напомнить: Россия в следующем году заявляет 3 команды на ЛЧ, а Бельгия продолжает набирать очки. Далеко ли наши супер-гранды прошли в этом году?
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    Vit18
      Vit18, 16.03.2017 22:02
    +5
    Добротна команда, грає з бажанням. Якщо вистачить сил може дійти до фіналу.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 16.03.2017 22:10
    +11
    Ура! Чудовий результат! А кремлебот, який ви.рався вище, сподіваюсь доживе до того моменту, коли його Россофедерастію обстрілюватимуть та бомбитимуть! Подивимось тоді на якість лаптеногого футболу і кількість учасників у ЛЧ!
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    mano_kh1
    online
      mano_kh1, 16.03.2017 22:11
    +6
    krimkerchru, 16.03.2017 22:02
    Ахахах,пока радостные тролли не понабегали, спешу вам напомнить: Россия в следующем году заявляет 3 команды на ЛЧ, а Бельгия продолжает набирать очки. Далеко ли наши супер-гранды прошли в этом году?

    и ЧТО с этого? если ты забыл, деточка, напомню - в Украине идет война с Парашей. а ты так за них переживаешь?
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    Leka777
      Leka777, 16.03.2017 22:14
    +2
    krimkerchru, 16.03.2017 22:02
    Ахахах,пока радостные тролли не понабегали, спешу вам напомнить: Россия в следующем году заявляет 3 команды на ЛЧ, а Бельгия продолжает набирать очки. Далеко ли наши супер-гранды прошли в этом году?
    Щя и вторых нашампурят в Манчестере,кули толку заявлять, из года в год картина в лч не измена!
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    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 16.03.2017 22:18
    0
    После победы над Шахтёром я предсказал, что Сельта будет играть в финале.
    так что идут по графику.
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    FANSHAKHTARCOM
    online
      FANSHAKHTARCOM, 16.03.2017 22:19
    -2
    krimkerchru, 16.03.2017 22:02
    Россия в следующем году заявляет 3 команды на ЛЧ
    3 команды? Хм, ЦСКА, Зенит и Спартак - только последний показывает на поле футбол
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    leo7711
    online
    leo7711, 16.03.2017 22:31
    0
    ...и слава Богу&#65288;с&#65289;
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