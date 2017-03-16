Бешикташ разгромил Олимпиакос и шагнул в четвертьфинал

«Бешикташ» – «Олимпиакос» - 4:1
Голы: 1:0 – 10 Абубакар, 2:0 – 22 Бабел, 2:1 – 31 Эльюнусси, 3:1 – 75 Бабел, 4:1 – 84 Тосун.
«Бешикташ» – Фабрисио, Митрович, Адриано, Генюль, Тошич, Озъякуп (Уйсал, 60), Хатчинсон, Талиска (Инлер, 90), Куарежма (Тосун, 82), Бабел, Абубакар.
«Олимпиакос» – Леали, да Кошта, Сиссоко, Фигейраш, Рецос, Камбьяссо (Марин, 67), Ромао (Андре Мартинш, 76), Фортунис, Эльюнусси, Мантатис (Себа, 56), Ансарифард.
Предупреждения: Озъякуп (58), Себа (62), Ромао (71), да Кошта (73).
Удаление: Абубакар (39).
Первый матч: 1:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.