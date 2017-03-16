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Бешикташ разгромил Олимпиакос и шагнул в четвертьфинал

Стамбульский клуб одержал убедительную победу на домашнем стадионе

  • 16.03.2017 21:54
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«Бешикташ» – «Олимпиакос» - 4:1
Голы:  1:0 – 10 Абубакар,  2:0 – 22 Бабел,  2:1 – 31 Эльюнусси,  3:1 – 75 Бабел,  4:1 – 84 Тосун.

«Бешикташ» – Фабрисио, Митрович, Адриано, Генюль, Тошич, Озъякуп (Уйсал, 60), Хатчинсон, Талиска (Инлер, 90), Куарежма (Тосун, 82), Бабел, Абубакар.
«Олимпиакос» – Леали, да Кошта, Сиссоко, Фигейраш, Рецос, Камбьяссо (Марин, 67), Ромао (Андре Мартинш, 76), Фортунис, Эльюнусси, Мантатис (Себа, 56), Ансарифард.

Предупреждения: Озъякуп (58), Себа (62), Ромао (71), да Кошта (73).
Удаление: Абубакар (39).

Первый матч: 1:1

Источник — Sport.ua

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