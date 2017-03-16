Бешикташ разгромил Олимпиакос и шагнул в четвертьфинал

бабло решает...тут бессмысленно про Толика галдеть, это капля в море. Сейчас петя и остальные нам...

у цій людини вже ніколи не буде обличчя перед вболівальниками УКРАЇНИ . встав в один ряд з цимбал...

Sic transit gloria mundi

скотиняка патлата. завжди визивав омерзіння власним виглядом. соромно за таких тимощуків. роби...