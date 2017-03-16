Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб Зенита

Экс-капитан сборной Украины будет работать помощником Мирчи Луческу

  • 16.03.2017 20:58
  • 293 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Зенит
© ФК Зенит

Экс-футболист продолжит карьеру в тренерском штабе сине-бело-голубых в качестве помощника Мирчи Луческу. Соглашение рассчитано на 2 года.

Анатолий Тимощук родился 30 марта 1979 года в Луцке. Воспитанник местной «Волыни», полузащитник также выступал за «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».

В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник — ФК Зенит

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.