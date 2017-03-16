ОФИЦИАЛЬНО: Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб Зенита

Экс-футболист продолжит карьеру в тренерском штабе сине-бело-голубых в качестве помощника Мирчи Луческу. Соглашение рассчитано на 2 года.
Анатолий Тимощук родился 30 марта 1979 года в Луцке. Воспитанник местной «Волыни», полузащитник также выступал за «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».
В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.
Источник — ФК Зенит
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