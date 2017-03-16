Максим БЕЛЫЙ: Проблема сборной – отсутствие игровой практики у лидеров

Отечественных футболистов, выступавших в Хорватии, можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из них является Максим Белый, который отыграл в «Хайдуке» чуть больше года.

— Максим, в прессе не было никакой конкретики относительно твоего ухода из Хайдука осенью 2016-го…

— Дело в том, что в клубе полностью поменялось руководство, сменился главный тренер. А все потому, что Хайдук — городская команда, соответственно, и финансирование было оттуда. Хотя я, скорее всего, поспешил, поскольку через два месяца снова произошла смена руководства и наставника…

— Что тебя удивило за год карьеры в Сплите?

— Бросилось в глаза, точнее, я был ошарашен технической оснащенностью местных молодых исполнителей. И у этих 17-летних парней за плечами уже по 50 матчей в элитном дивизионе. Причем видно, что игроки не просто бегают, а думают на поле. В Хорватии отлично поставлена работа футбольных академий.

— Учитывая все плюсы и минусы сборных Хорватии и Украины, велики ли шансы сине-желтых на положительный результат?

— Наверное, главная наша проблема — это отсутствие игровой практики у некоторых основных исполнителей, таких, как Евгений Коноплянка, Александр Зинченко… И это немного уменьшает наши шансы. Тем не менее сборная есть сборная, в ней отдача всегда должна быть больше чем на сто процентов. Думаю, в одном матче за счет жажды игры, борьбы можно компенсировать нехватку практики.

— Тяжело играть на Максимире?

— Трудно сказать. Сейчас в Хорватии проблема с болельщиками. Большинство из них против того, что федерацию футбола возглавляет Давор Шукер, поэтому многие и не ходят на стадион, таким образом выражая свой протест. Когда я выступал в составе Хайдука, то наши выездные матчи против Динамо не собирали аншлага, и зрители, как мне показалось, вели себя пассивно, за исключением пары сотен фанатов за воротами. Читал, что в Хорватии снизят цены на билеты на поединок с Украиной, но мне все равно что-то не верится, что болельщики заполнят Максимир. Это единственный минус хозяев.