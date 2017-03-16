Стал известен состав сборной Украины U-19 на матчи элит-раунда Евро-17

Став відомий склад юнацької збірної команди України серед гравців віком до 19 років, яка візьме участь у матчах еліт-раунду чемпіонату Європи 2017 року у Нідерландах.



Головний тренер української команди Володимир Єзерський викликав на навчально-тренувальний збір 21-го гравця. Одразу десять футболістів представляють кольори київського «Динамо», ще чотири гравці до збірної делегував дніпровський «Дніпро». Щоправда, за підсумками тренувальних сесій у Нідерландах, два гравці повернуться додому.



Голкіпери: Андрій Лунін («Дніпро», Дніпро), Вадим Шевчук («Платаніас», Греція), Олег Білик («Скала», Стрий)



Захисники: Віталій Миколенко, Владислав Дубінчак, Денис Попов (усі - «Динамо», Київ), Дмитро Бондар («Дніпро», Дніпро), Вадим Счастливцев («Олімпік», Донецьк)



Півзахисники: Ахмед Алібеков, Богдан Лєднєв, Микола Шапаренко, Євген Смирний, Сергій Булеца (усі - «Динамо», Київ), Максим Луньов, Євген Чеберко (обидва - «Дніпро», Дніпро), Володимир Якімець («Шахтар», Донецьк), Владислав Шкіндер («Олександрія», Олександрія)



Нападники: Назарій Русин, Денис Янаков (обидва - «Динамо», Київ), Дмитро Топалов («Шахтар», Донецьк), Станіслав Біленький («Олімпік», Донецьк)



Українська збірна стартує в еліт-раунді континентальної першості матчем із однолітками з Греції, який відбудеться 23 березня. За два дні на «синьо-жовтих» чекає протистояння із господарями міні-турніру – Нідерландами, а 28 березня підопічні Єзерського зіграють із командою Фінляндії.

