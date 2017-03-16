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U-21: Карпаты на выезде обыграли Днепр

Львовяне укрепились на третьей строчке

  • 16.03.2017 20:42
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«Днепр U-21» - «Карпаты U-21» 0:2
Голы: Саламаха 13, Лебедь 68

«Днепр»: Баштаненко, Сафронов, Палюх, Вергун, Хучбаров (Бандурин 79), Гоменко, Кирычук, Супряга (Кожушко 46), Ильин (Будняк 35), Сухарь, Войтиховский (Назаренко 37)
«Карпаты»: Пидкивка, Сеница, Виздрик, Стасишин, Лебедь (Заикин 74), Войтович, Пас Кристиан (Малашевский 46), Саламаха (Саутин 72), Толочко, Бусько, Карпенко (Шина 46)

Предупреждения: Кирычук 55, Бандурин 90 - Пас 22, Бусько 31, Саламаха 63

Источник — Sport.ua

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