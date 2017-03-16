Севидов хочет отсудить у Металлиста 400 тысяч долларов

Как стало известно «Футбол 24», бывший главный тренер «Металлиста» Александр Севидов, который сейчас возглавляет «Ильичевец», в ноябре 2016 года обратился в Коминтерновский районный суд Харькова с иском к ОАО «ФК «Металлист».

Этот иск касается проведения полного расчета по заработной плате в размере 307 тыс. 938 долларов США и взыскания среднего заработка за все время задержки проведения полного расчета при увольнении в размере 99 тыс. 383 долл. США.

В иске указано, что 4 июня 2015 года между Севидовым и «Металлистом» был заключен контракт до 4 июня 2018 года. Начиная с момента подписания контракта, клуб не выплачивал тренеру зарплату.

17 июня 2016 года стороны договорились о досрочном расторжении контракта и увольнении Севидова. На момент увольнения задолженность «Металлиста» перед наставником составила 307 тыс. 938 долларов, но расчета с ним проведено не было.