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Севидов хочет отсудить у Металлиста 400 тысяч долларов

Бывший тренер харьковчан подал в суд на несуществующий клуб

  • 16.03.2017 20:36
  • 361 просмотров
  • 2 комментария
Метки
metalist.ua
© metalist.ua

Как стало известно «Футбол 24», бывший главный тренер «Металлиста» Александр Севидов, который сейчас возглавляет «Ильичевец», в ноябре 2016 года обратился в Коминтерновский районный суд Харькова с иском к ОАО «ФК «Металлист».

Этот иск касается проведения полного расчета по заработной плате в размере 307 тыс. 938 долларов США и взыскания среднего заработка за все время задержки проведения полного расчета при увольнении в размере 99 тыс. 383 долл. США.

В иске указано, что 4 июня 2015 года между Севидовым и «Металлистом» был заключен контракт до 4 июня 2018 года. Начиная с момента подписания контракта, клуб не выплачивал тренеру зарплату.

17 июня 2016 года стороны договорились о досрочном расторжении контракта и увольнении Севидова. На момент увольнения задолженность «Металлиста» перед наставником составила 307 тыс. 938 долларов, но расчета с ним проведено не было.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 16.03.2017 20:53
    +1
    интересно, а эти мегатренеры налоги платят с этих 300 к баксов платят? работают же, наверняка, за 10 к гривен, а этими исками только палятся
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    dimauteplitel
    online
      dimauteplitel, 16.03.2017 21:05
    0
    А так косит под нормального...
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