Динамо на Олимпийском побеждает Черноморец

Что и говорить, приличный ушат критики вылился на главного тренера и футболистов киевского «Динамо» после матча в Кропивницком. И разве кто-то будет отрицать, что не по делу – у клуба с таким традициями есть уровень, ниже которого нельзя опускаться. Смывать кропивницкий позор чемпиону Украины предстояло в матче с «Черноморцем», который должен был с хорошим настроением приехать в столицу Украины, несмотря на поражение в предыдущем туре от «Стали» – место в первой шестерке у команды Александра Бабича все-таки имеется.

Рудько, Гармаш, Беседин, Гонсалес, Кадар – все эти футболисты были в «старте» в матче против «Звезды», а вот против «моряков» они дружным рядом оказались на скамейке запасных. Усилят ли игру «Динамо» те футболисты, которые получили свой шанс от Реброва, ответ на этот вопрос должны были дать и игра, и, самое главное, результат – потерю очков киевлянами во втором матче подряд не понял бы никто, тем более руководство клуба, ну, и само собой, фанаты «Динамо».

С хорошим настроением начали игру команды, и «Черноморец», вопреки ожиданиям, не стал окапываться у своих ворот, а провел пару атак, заработал угловой, но ничего из него не выжал. И только на 6-й минуте киевляне смогли провести позиционную атаку, которую завершил плотным ударом Сидорчук – Каневцев отбил мяч к боковой линии. Через минуту Каневцев вновь блеснул, когда перевел на угловой мяч после удара Яремчука под перекладину. С этого корнера «Динамо» и открыло счет. После навеса в штрафную Вида головой сбросил мяч к вратарской, там Данченко «потерял» Ярмоленко, который элегантно, пяткой в касание, переправил мяч в ворота.

После забитого гола инициатива прочно перешла к хозяевам поля, однако, несмотря на внушительное преимущество киевлян, Каневцев оставался без серьезной работы. На 15-й минуте Цыганков из района 11-тиметровой отметки запустил мяч выше ворот, а вскоре с ударом Ярмоленко в дальний угол голкипер «моряков» справился эффектно, но без напряга.

Гостям полностью приходилось концентрироваться на обороне, а об атаках оставалось только мечтать. До 30-й минуты «моряки» и середину поля переходили с трудом, а впервые для Коваля нашлась работа после неожиданного дальнего удара Люльки. Мяч по бреющей траектории полетел в створ ворот, и Коваль не без труда отбил мяч, не рискнув его ловить.

Тем временем, «Динамо» продолжало контролировать игру. На 39-й минуте напомнил о себе Антунеш, которому развитие событий на поле позволяло больше играть на атаку. После его диагонали от левой бровки в район вратарской Ярмоленко в прыжке дотянулся до мяча и пробил, но кожаный снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от стойки.

Две минуты компенсировала к первому тайму арбитр Екатерина Монзуль, и их «Динамо» хватило, чтобы нарастить своё преимущество. Сидорчук после передачи Ярмоленко справа ворвался в штрафную, очень сильно пробил в ближний угол, и Каневцев в этом моменте сыграл не лучшим образом – мяч от его рук оказался в сетке.

Начало второго тайма стало копией начала первого. Та же активность «Черноморца», которая привела к угловому, опять же – с аналогичным нулевым результатом. В продолжение аналогий – практически после этого «Динамо» прибрало мяч в своё владение, и игра переместилась на половину одесситов. Там по большей части она и шла, пусть и без моментов, но полностью под контролем хозяев поля.

После часа игры Александр Бабич решил несколько разнообразить действия своих подопечных, и на поле один за другим вышли Хобленко и Карноза. Какой это дало результат – мяч все-таки больше стал держаться у «моряков», тем более что «динамовцы» в атаке действовали без сверхусилий. За то, что киевляне дали волю сопернику, расплата последовала на 73-й минуте. Гости заработали штрафной, казалось бы, очень далеко от ворот, но Коркишко выполнил очень хороший навес, который Хочолава кивком головы трансформировал в гол – мяч полетел в самый угол ворот, и до него Коваль не дотянулся.

Градус игры моментально вырос. «Моряки» завелись, и даже чересчур – в течение двух минут оба героя голевого эпизода – Коркишко и Хочолава – получили по желтой карточке, и оба за опасную атаку соперника.

В концовке матча трибунам скучать не приходилось – каждая из команд сосредоточена была только на атаке. Но все усилия что одних, что других были тщетными. «Динамо» довело матча до победы, что с учетом результата матча, параллельно проходившего в Харькове, позволило сократить отставание от «Шахтера» до 14-ти очков. Много? С этим сложно не согласиться, но впереди еще у каждой из команд по 10 матчей.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Динамо» – «Черноморец» – 2:1 (2:0)

«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Виталий Буяльский (Валерий Федорчук, '81), Николай Морозюк, Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук (Артем Беседин, '81), Виктор Цыганков (Дерлис Гонсалес, '70)

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Азацкий, Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Сергей Люлька, Кирилл Ковалец (Артур Карноза, '64), Евгений Смирнов, Владислав Кабаев (Николай Мусолитин, '80), Олег Данченко, Элиас (Алексей Хобленко, '63), Дмитрий Коркишко

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Андрей Ярмоленко, 7, Сергей Сидорчук, 45+2 - Давид Хочолава, 72. Андрей Ярмоленко, 7, Сергей Сидорчук, 45+2 - Давид Хочолава, 72.

Андрей Ярмоленко, 93. - Евгений Смирнов, 65. Давид Хочолава, 74. Дмитрий Коркишко, 73. Андрей Ярмоленко, 93.- Евгений Смирнов, 65. Давид Хочолава, 74. Дмитрий Коркишко, 73.

Удары (в створ): 10 (6) – 3 (2).

Угловые: 9 – 2.

Офсайды: 2 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.