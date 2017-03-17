Какие места, такой и футбол: Днепр и Карпаты играют вничью

Матч команд сусідів по нижній частині турнірної таблиці очікувався з підвищеним інтересом. «Дніпро» підійшов до поєдинку з «левами» з нічийним серіалом у Прем’єр-лізі, який тривав 4 матчі. «Карпати» ж на полях суперників не знають радості впродовж 8-ми ігор: дві нічиї та шість поразок.

Щодо кадрових змін порівняно з минулим туром, то замість Чеберячка та Когута на поле вийшли Польовий та капітан дніпрян Ротань, який відбув дискваліфікацію. У складі «зелено-білих» замість травмованих Худоб’яка, Голодюка, які залишились у Львові, і Філімонова, в основі «Карпат» вийшли на поле Зубейко, Вербний і Чачуа. Тож з капітанською пов’язкою у львівського клубу діяв Ксьонз, який, до речі, свого часу виступав і за «Дніпро».

Обидва суперники досить обережно почали гру, подовгу розігрували м’яч і до небезпечних моментів справа не доходила. Перший же удар в рамку воріт у виконанні Чачуа особливої небезпеки для Луніна не склав. Не вийшли сильними удари головою і в лідерів команд – Гладкого та Ротаня. В одному з моментів перемудрував Лунін, коли перетримав м’яч, якого ледь не відібрав Гладкий. Збільшив наругу у штрафному суперників і рейд Довбика до воріт Боровика, проте все закінчилося лише кутовим ударом. У підсумку підопічні Дмитра Михайленка за весь перший тайм так жодного разу в рамку воріт і не влучили.

Підчас перерви обидва тренери жодних кадрових ротацій не зробили. Перший гольовий момент матчу виник на початку другого тайму, коли після удару сходу Ксьонза м’яч влучив у дальню штангу воріт «Дніпра». Не скористався помилкою захисника дніпрян Кльоц, з ударної позиції пробивши над поперечиною. Хапається за голову і Довбик, який з райони «позначки» дивом не влучив в рамку воріт.

Забракло влучності і Баланюка, який на швидкості увірвався до штрафного, обіграв Матвієнка і пробив низом повз Боровика впритул зі штангою. Після цього темп гри трохи знизився, а контратака «Карпат» теж могла завершитися голом, проте Гладкий пробив низом у руки Луніну. Вдало підключився до атаки і захисник Зубейко, але і він пробив мимо цілі.

У підсумку «Дніпро» перервав у чемпіонатах свою гольову серію у ворота «левів» яка з 2011 року тривала 11 (!) ігор – 24 м’ячі. Команда Дмитра Михайленка знову завершила матч внічию, повторивши клубний рекорд: востаннє дніпряни 5 матчів поспіль порівну ділили очки зі суперниками ще у 2006 році. «Карпати» ж не дозволили супернику здобути перемогу, що все ж не завадило йому залишити дно турнірної таблиці. Для «зелено-білих», до речі, це була ювілейна, 80-та нічия в чемпіонатах саме з рахунком 0:0.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

«Днепр» – «Карпаты» – 0:0

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Владимир Полевой, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Юрий Вакулко (Игорь Когут, '76), Денис Баланюк (Олег Кожушко, '86), Руслан Ротань, Артем Довбик

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Андрей Нестеров, Евгений Зубейко, Иван Лобай, Назар Вербный, Николай Матвиенко, Дмитрий Клёц (Артем Филимонов, '68), Александр Гладкий, Амбросий Чачуа (Виктор Хомченко, '94), Павел Ксенз (Максим Грысьо, '77)

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Александр Сваток, 40. Александру Влад, 45. Максим Лопырёнок, 65. - Александр Гладкий, 74. Николай Матвиенко, 79. Александр Сваток, 40. Александру Влад, 45. Максим Лопырёнок, 65.- Александр Гладкий, 74. Николай Матвиенко, 79.

Удары (в створ): 5 (0) – 7 (3).

Угловые: 2 – 3.

Офсайды: 2 – 4.

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