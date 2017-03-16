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Ярослав ОЛЕЙНИК: «В матче с Шахтером хочется показать свой уровень»

Игрок «Олимпика» - о предстоящем дерби с «горняками»

  • 16.03.2017 20:27
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Защитник «Олимпика» в среду отпраздновал свой 26-день рождения, а уже в пятницу может сыграть в матче 22-го тура Лиги Пари-Матч против «Шахтера», воспитанником которого является. В интервью клубной пресс-службе Ярослав поделился ожиданиями от встречи с «горняками».

- Вчера у тебя был день рождения. Какой подарок хотелось бы получить в матче с «Шахтером»?
- Конечно же, было бы здорово получить в подарок положительный результат в матче с сильнейшей командой страны. Думаю, такой подарок запомнится надолго. Но «Шахтер» - лидер нашего чемпионата, против «горняков» играть всегда непросто.

- Для тебя, как воспитанника академии «Шахтера», встреча с «горняками» - особенная?
- Конечно, как и для всех футболистов, которые прошли школу «Шахтера». В таком матче хочется показать свой уровень и доказать свою профпригодность. Если выйду на поле, отдам все силы ради достижения результата.

- В Харькове сейчас проживает много переселенцев из Донбасса. Как думаешь, в донецком дерби поддержка у «Олимпика» будет?
- Наверно чуть больше болельщиков, все же, будет болеть за «Шахтер», но и у нашего клуба также наверняка будут поклонники. Без поддержки в Харькове не останемся. Это дерби, будет очень интересный матч.

- Кого из игроков «Шахтера» можешь выделить?
- В принципе, у «горняков» ровная команда, там собраны игроки самого высокого уровня. Выделить кого-то одного сложно, команда показывает хороший футбол и достигает отличных результатов. В каждой из линий дончан есть сразу несколько лидеров.

- Слабые стороны у «горняков» есть?
- Наверняка есть, как и у всех команд. Думаю, тренерский штаб нам подробнее расскажет о них на теории. Будем стараться использовать их слабые места, сыграем на контратаках. Ничего невозможного в футболе нет, это доказал и наш матч с «Шахтером» осенью, и волевая победа над «Ворсклой» в прошлом туре.

Источник — ФК Олимпик

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