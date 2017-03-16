Паулу ФОНСЕКА: «Буду рад, если Шахтер сыграет с Баварией в Харькове»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека вместе с игроками «горняков» Дарио Срной, Марлосом и Александром Кучером в четверг посетили Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1.

«Шахтер» подарил учреждению пектрофотометр для биохимического анализа крови и более 50 детских кроватей. Не остались без подарков и маленькие пациенты, которым досталась разнообразная атрибутика донецкой команды. Паулу Фонсека поделился впечатлениями о посещении.

- Нас до глубины души поразило то, как нас приняли здесь сегодня. Нас радует, что мы можем помогать выздоравливать этим деткам, помогать этой больнице. Нам очень приятно видеть, какую огромную и сложную работу проводят здесь с детьми, чтобы они выздоравливали. Также я очень доволен, потому что я получил очень много подарков (показывает стопку детских рисунков – прим. Sport.ua) от деток, которые я с удовольствием сохраню. Получать подарки всегда круто (улыбается).

- Что вас поразило в музее (на территории больницы есть свой небольшой музей, посвященный истории работы учреждения – прим. Sport.ua)?

- Это фантастика. У нас была возможность сделать там фото, которые я сохраню. Музей показывает, какая работа была проделана за долгие годы. И это сложная работа.

- Что вы написали в книге пожеланий?

- Там было многое мной написано (улыбается). Были теплые слова, слова благодарности, что нас приняли сегодня здесь. Я написал «до свидания», потому что это свидание состоится еще не раз, я уверен.

- Вам подарили интересный рисунок. Это предсказание на следующий сезон (на детском рисунке изображены эмблемы «Шахтера» и «Баварии», а также счет 3:1 в пользу «горняков» – прим. Sport.ua)?

- Я надеюсь. Здесь «Бавария» и «Шахтер». Надеюсь, что через год мы встретимся в Лиге чемпионов. Я был бы не против сыграть с «Баварией» с таким результатом. Кто знает, может, кто-то здесь видит будущее?

- Вы будете рады, если этот матч состоится в Харькове?

- Да. Думаю, что это логично.

- Что ждет автора рисунка, если результат сбудется?

- Все, что он захочет от «Шахтера». Все, что угодно!

Фото ФК «Шахтер»