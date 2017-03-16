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Паулу ФОНСЕКА: «Буду рад, если Шахтер сыграет с Баварией в Харькове»

Наставник «горняков» поделился впечатлениями о визите в Харьковскую детскую клиническую больницу

  • 16.03.2017 20:11
  • 1677 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека вместе с игроками «горняков» Дарио Срной, Марлосом и Александром Кучером в четверг посетили Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1.

«Шахтер» подарил учреждению пектрофотометр для биохимического анализа крови и более 50 детских кроватей. Не остались без подарков и маленькие пациенты, которым досталась разнообразная атрибутика донецкой команды. Паулу Фонсека поделился впечатлениями о посещении.

- Нас до глубины души поразило то, как нас приняли здесь сегодня. Нас радует, что мы можем помогать выздоравливать этим деткам, помогать этой больнице. Нам очень приятно видеть, какую огромную и сложную работу проводят здесь с детьми, чтобы они выздоравливали. Также я очень доволен, потому что я получил очень много подарков (показывает стопку детских рисунков – прим. Sport.ua) от деток, которые я с удовольствием сохраню. Получать подарки всегда круто (улыбается).

- Что вас поразило в музее (на территории больницы есть свой небольшой музей, посвященный истории работы учреждения – прим. Sport.ua)?
- Это фантастика. У нас была возможность сделать там фото, которые я сохраню. Музей показывает, какая работа была проделана за долгие годы. И это сложная работа.

- Что вы написали в книге пожеланий?
- Там было многое мной написано (улыбается). Были теплые слова, слова благодарности, что нас приняли сегодня здесь. Я написал «до свидания», потому что это свидание состоится еще не раз, я уверен.

- Вам подарили интересный рисунок. Это предсказание на следующий сезон (на детском рисунке изображены эмблемы «Шахтера» и «Баварии», а также счет 3:1 в пользу «горняков» – прим. Sport.ua)?
- Я надеюсь. Здесь «Бавария» и «Шахтер». Надеюсь, что через год мы встретимся в Лиге чемпионов. Я был бы не против сыграть с «Баварией» с таким результатом. Кто знает, может, кто-то здесь видит будущее?

- Вы будете рады, если этот матч состоится в Харькове?
- Да. Думаю, что это логично.

- Что ждет автора рисунка, если результат сбудется?
- Все, что он захочет от «Шахтера». Все, что угодно!

Фото ФК «Шахтер»

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    Evil
      Evil, 16.03.2017 20:41
    -4
    Балерина давно в очко не получила? 7-0 мало что-ли?
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    alexbil
      alexbil, 16.03.2017 20:47
    0
    Evil, 16.03.2017 20:41
    Балерина давно в очко не получила? 7-0 мало что-ли?

    Ну да,это не Звезде проигрывать , 2-0 )
    Ссылка
    Evil
      Evil, 16.03.2017 20:48
    0
    alexbil, 16.03.2017 20:47
    Evil, 16.03.2017 20:41
    Балерина давно в очко не получила? 7-0 мало что-ли?

    Ну да,это не Звезде проигрывать , 2-0 )

    Янг бойзу привет передавай
    Ссылка
    zirkaa
    online
      zirkaa, 16.03.2017 21:00
    0
    Начали к харьковчанам подлизываться. Они такие донецкие
    Ссылка
    lukas1605
    online
      lukas1605, 16.03.2017 21:03
    -1
    Янг бойзу привет передавай[/quote] Уколи своим ядом свой язык!
    Ссылка
    lukas1605
    online
      lukas1605, 16.03.2017 21:05
    -1
    люди добро несут,а такие как ты только гниль!
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