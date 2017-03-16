Генк с Малиновским оформил выход в четвертьфинал Лиги Европы

После первого раунда бельгийского противостояния в 1/8 финала Лиги Европы «Генк» практически обеспечил себе участие в следующей стадии турнира. Неделю назад подопечные Альберта Стёйвенберга одержали победу со счетом 5:2 в гостевом поединке, и даже самые оптимистично настроенные почитатели «Гента» вряд ли верили в камбэк «буйволов» на «Кристал Арене». Немалый вклад в успех «Генка» внес украинский полузащитник Руслан Малиновский, который открыл счет в матче, а затем ассистировал Омару Коллею при втором взятии ворот.



Украинец, что радует, в последнее время демонстрирует отличную форму и стабильно отмечается результативными действиями за бельгийский клуб. В матче Лиги Жюпиле против «Вестерло», который состоялся в воскресенье, Руслан также не ушел с поля без гола. Руководство «Генка» и ранее заявляло о готовности выкупить у «Шахтера» права на полузащитника, теперь же, нужно полагать, заинтересованность бельгийцев в услугах Малиновского еще более усилится.



Отсутствие интриги оставляло надежду, что команды продемонстрируют зрелищную игру, наполненную бескомпромиссной борьбой и голевыми возможностями. Ведь «буйволам» терять уже было нечего, а хозяева поля стремились порадовать своих болельщиков эффектным выходом в четвертьфинал. Кстати, «Генк» впервые в своей истории добрался до 1/8 финала крупного евротурнира и сразу же преодолел эту стадию.



Гости на первых минутах попытались завладеть инициативой, но «шахтеры» с помощью высокого прессинга заставили ошибаться оппонентов и взяли мяч под контроль. Вскоре у ворот Ловре Калинича состоялся первый опасный момент, автором которого стал наш соотечественник. Малиновский решился на удар метров с 22-х и после рикошета мяч пролетел рядом со штангой.



«Генк» прочно завладел территориальным преимуществом, а у «буйволов» контригра откровенно не клеилась. Своё преимущество подопечные Стёйвенберга реализовали довольно быстро: Тимоти Кастань справа ворвался в штрафную и с острого угла пробил под голкипером.



Поведя в счете, «шахтеры» продолжили контролировать ход поединка и вполне могли увеличить свое преимущество. «Гент» до перерыва в атаке запомнился только моментом Кулибали: после удара головой в исполнении малийца мяч немного разминулся со штангой.



Во втором тайме поначалу и так далеко не остроатакующее развитие событий совсем перестало радовать болельщиков голевыми моментами. Несколько оживил игру «Гента» вышедший на замену 17-летний Луи Верстрате, который пытался оказывать давление на защитные порядки хозяев поля. Именно ему в концовке матча было суждено сравнять счет: после прострела Калу Луи отправил мяч в ворота.



Значимое для украинских любителей футбола событие произошло в середине второй 45-минутки. Покидавший поле Томас Буффель передал капитанскую повязку Малиновскому, что говорит о большом доверии к украинцу.



«Генк» оформил выход в четвертьфинал Лиги Европы и завтра узнает своего следующего соперника.



«Генк» - «Гент» - 1:1 (1:0) Первый матч - 5:2

Тимоти Кастань, 20 - Луи Верстрате, 84

«Генк»: Мэтью Райан, Йере Уронен (Кристоф Янссенс, '81), Омар Колли, Тимоти Кастань, Якуб Брабец, Руслан Малиновский, Сандер Берге, Жан-Поль Боэтьюс, Томас Буффель (Леандро Троссар, '74), Мбвана Саматта, Алехандро Посуэло (Сибе Схрайверс, '46)

«Гент»: Ловре Калинич, Самюэль Жиго, Стефан Митрович, Тибо де Смет, Брехт Деягере, Ибрахим Рабиу, Жереми Пербе (Луи Верстрате, '62), Томас Фокет, Калифа Кулибали, Моузес Саймон, Самуэль Калу





Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)



Удары (в створ): 6 (2) - 8 (3)

Угловые: 6 - 4

Оффсайды: 4 - 3



ГЕНК - ГЕНТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА