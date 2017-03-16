Дарио СРНА: «Это тот минимум, который мы можем сделать для детей»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна вместе с главным тренером «горняков» Паулу Фонсекой и игроками донецкого клуба Марлосом и Александром Кучером в четверг посетили Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1.

Представителям «Шахтера» провели обзорную экскурсию, после чего они пообщались с маленькими пациентами и подарили им подарки. Также «Шахтер» подарил больнице пектрофотометр для биохимического анализа крови и более 50 детских кроватей. Дарио Срна поделился впечатлениями о визите.

- Однажды Шевчук и Каниболоцкий приезжали в отделение, где были раненые дети с Донбасса. Шевчук, я помню, даже расплакался. Какие у вас впечатления от этого посещения?

- Мне здесь очень понравилось. «Шахтер» уже долгое время занимается помощью детям и в Харькове, и везде, где мы можем. Мы знаем, что дети любят футбол, дети – это будущее. Минимум, который мы можем сделать – приехать в больницу, подарить необходимое оборудование, подарки детям. Вы видели, как все дети обрадовались. И у меня, и у тренера, и у остальных игроков сегодня хорошее настроение, потому что мы сделали хорошее и доброе дело. Я считаю, что дети этого заслуживают. Мы будем стараться помогать детям и в будущем. Мы должны все вместе им помогать.

- Это положительные эмоции перед завтрашним матчем (против донецкого «Олимпика» – прим. Sport.ua)?

- Когда я зашел сюда, то даже не думал о завтрашнем матче. Здесь нужно чаще бывать, чтобы почувствовать, что значит здоровье для детей. Мы должны думать о завтрашнем дне сейчас.

- Вас очень впечатлил стенд, где собрана коллекция проглоченных детьми мелких предметов (в здании больницы есть свой небольшой музей – прим. Sport.ua)?

- Я думаю, и у меня бы нашли пару штук (смеется). Это дети. Поэтому мы их любим, поэтому они такие красивые. Очень приятно приехать сюда, и мы здесь не в последний раз.

Фото ФК «Шахтер»