U-21: Шахтер минимально переиграл Олимпик

Встреча двух донецких команд в Счастливом была сверхпринципиальной. Это было не только дерби, но еще и матч второй и четвертой команд турнира. «Горняки» все еще надеются догнать «Динамо» в чемпионской гонке, а «Олимпику» крайне необходимо было побеждать, чтобы бороться за «бронзу» с «Карпатами».

Стартовые минуты встречи остались за хозяевами, которые организовали несколько опасных атак. Спас «Олимпик» Котляров, отразивший два удара кряду от Игнатенко. «Шахтер» владел инициативой, больше контролировал мяч, но в середине тайма «горняки» остались в меньшинстве – за два предупреждения с поля был удален центрбек «оранжево-черных» Валерий Бондарь.

Тем не менее, получив численное преимущество, «Олимпик» не смог тотально завладеть ситуацией. Даже в меньшинстве «Шахтер» продолжил атаковать и до перерыва создал ряд опасных моментов. Арабидзе сместился с фланга в центр и хлестко пробил – выше ворот, а вскоре Арендарук вывалился на свидание с Котляровым, но проиграл очную дуэль Ярославу.

После перерыва рисунок игры не поменялся, «Шахтер» здорово держал мяч, шел вперед, а «Олимпик» рассчитывал на контратаки. Больше моментов создали хозяева, вновь мог забивать Арендарук, но выйдя на удар, пробил чуть мимо дальнего угла.

А в середине второй половины составы команд уравнялись, за две минуты две желтые карточки получил Ткаченко и отправился отдыхать. Теперь уже «Шахтер» полностью взял игру под свой контроль и начал безостановочно давить на ворота Котлярова. К чести голкипера, он со своей работой справлялся. Какой сейв удался Ярославу в моменте, когда со штрафного бил Арабидзе! А если и голкипер был бессилен, на выручку приходили защитники, которые в одном из эпизодов вынесли мяч с линии ворот.

Но на 84-й минуте оборона «Олимпика» дрогнула, Игнатенко удался отличный удар метров с 22-х, который не смог отразить вратарь. Пропустив, «олимпийцы» не опустили головы, а до самого финального свистка старались идти вперед и спасти ничью. Едва не помог стандарт, но в сутолоке затолкать мяч так никому и не удалось.

ФК «Шахтер U-21» (Донецк) – ФК «Олимпик U-21» (Донецк) – 1:0 (0:0)

Голы: Игнатенко (84).

ФК «Шахтер U-21»: Гриценко, Кирюханцев, Бондарь, Качараба, Корниенко, Глущук (Зинкевич, 82), Игнатенко, Пихаленок (к), Яловенко (Сагуткин, 33), Арабидзе (Глагола, 72), Арендарук.

ФК «Олимпик U-21»: Котляров, Писковой, Петрик, Надирадзе, Козлов (к), Янков (Зинатуллин, 56), Ткаченко, Шарай С., Глиняный (Тищук, 75), Шарай В., Пуды.

Предупреждения: Бондарь (22), Зинатуллин (81), Корниенко (89) – Петрик (30), Ткаченко (52), В. Шарай (54).

Удаления: Бондарь (29, второе предупреждение) – Ткаченко (54, второе предупреждение).