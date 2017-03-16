Джермейн Дефо получил вызов в сборную Англии спустя 3,5 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список футболистов, вызванных на матчи с Германией и Литвой. Главной неожиданность можно назвать наличие в списке 34-летнего Джермейна Дефо, который последний раз играл в составе национальной команды в 2013 году.
Вратари: Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Томас Хитон («Бернли»), Джо Харт («Торино»).
Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Гэри Кэйхилл («Челси»), Майкл Кин («Бернли»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Натаниэль Клайн («Ливерпуль»), Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг (все – «Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Адам Лаллана («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Мичейл Антонио («Вест Хэм»), Росс Баркли («Эвертон»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Джессе Лингард («Манчестер Юнайтед»), Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Проуз (оба – «Саутгемптон»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»).
Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер»).
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