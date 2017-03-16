В зимние межсезонье команда «Ильичевец» укрепила свои ряды, проведя два подготовительных сбора в Турции.



Вернувшись в Мариуполь, 14-го марта главный тренер команды Александр Севидов представил пятерых новичков на стадионе «Ильичевец». Это Сергей Рудыка, Артур Новотрясов, Максим Жичиков, Сергей Яворский, Александр Мигунов.

«Мы надеемся, что эти ребята привнесут новые краски в нашу игру. Осенью у нас были определенные проблемы. Думаю, что эти квалифицированные игроки помогут нам решить поставленную задачу.

Еще приобретения? У нас есть проблемы с реализацией моментов: создаем много возможностей, а забиваем мало. Поэтому нам нужен атакующий игрок. Также для глубины состава нам необходим универсальный защитник, который способен закрыть сразу несколько позиций. Если найдем таких игроков, то наша селекционная работа будет завершена», - сказал Севидов.