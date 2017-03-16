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Шахтер прибыл в Харьков на игру с Олимпиком

Поединок состоится 17 марта в 19:00 на ОСК «Металлист»

  • 16.03.2017 17:50
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

В 16:30 самолет с донецкой делегацией на борту совершил посадку в аэропорту Харькова. Напомним, завтра «горнякам» предстоит сыграть матч 22-го тура Премьер-лиги Украины против «Олимпика». На донецкое дерби лидеры чемпионата отправились в таком составе:

вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили, Марсио Азеведо;
полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Бернард, Марлос;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук, Александр Зубков.

Встреча «Шахтера» и «Олимпика» состоится 17 марта на ОСК «Металлист». Начало в 19:00.

Источник — ФК Шахтер

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