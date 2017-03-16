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«Ман Сити всерьез рассчитывал выйти дальше, играя всего 10 минут?»

Украинский журналист Андрей Шахов - о матче «Монако» - «Манчестер Сити»

  • 16.03.2017 17:41
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Sport.ua. Андрей Шахов
© Sport.ua. Андрей Шахов

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Я не знаю, как так можно играть в футбол? Все шесть ударов по воротам «Монако» «Сити» нанес в интервале с 61-й по 71-ю минуты. Забил и прекратил атаковать.

Они что, всерьез рассчитывали, играя в футбол 10 минут, пройти в четвертьфинал?», - написал Шахов на своей странице в Facebook.

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