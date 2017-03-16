«Ман Сити всерьез рассчитывал выйти дальше, играя всего 10 минут?»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Я не знаю, как так можно играть в футбол? Все шесть ударов по воротам «Монако» «Сити» нанес в интервале с 61-й по 71-ю минуты. Забил и прекратил атаковать.

Они что, всерьез рассчитывали, играя в футбол 10 минут, пройти в четвертьфинал?», - написал Шахов на своей странице в Facebook.