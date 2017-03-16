Бывший редактор испанской «Марки» Эдуардо Инда в шутливой форме представил новый вариант формы каталонской «Барселоны».
Известный журналист продемонстрировал футболку, которая наполовину состоит из формы арбитра, намекая на помощь судей в недавнем матче против ПСЖ (6:1).
Напомним, победа «Берселоны» в ответном матче 1/8 ЛЧ вызвала огромный скандал среди болельщиков. Была создана петиция о переигровке, а руководство французского клуба отправило в УЕФА документы со спорными моментами матча.
Источник — Sport.ua
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