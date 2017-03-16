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Бывший редактор Марки представил шутливый вариант формы Барселоны

Половина футболки каталонского клуба состоит из формы арбитра

  • 16.03.2017 17:18
  • 828 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

Бывший редактор испанской «Марки» Эдуардо Инда в шутливой форме представил новый вариант формы каталонской «Барселоны».

Известный журналист продемонстрировал футболку, которая наполовину состоит из формы арбитра, намекая на помощь судей в недавнем матче против ПСЖ (6:1).

Напомним, победа «Берселоны» в ответном матче 1/8 ЛЧ вызвала огромный скандал среди болельщиков. Была создана петиция о переигровке, а руководство французского клуба отправило в УЕФА документы со спорными моментами матча.

Источник — Sport.ua

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