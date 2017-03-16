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Александрия подписала Чантуришвили

Грузинский хавбек ранее защищал цвета тбилисского «Динамо»

  • 16.03.2017 16:58
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ФК Александрия. Вахтанг Чантуришвили
© ФК Александрия. Вахтанг Чантуришвили

Півзахисник Вахтанг Чантурішвілі підписав контракт з «Олександрією». Подробиці угоди не повідомляються.

Підписання грузинського хавбека очікувалося вкінці лютого, але «Олександрія» не встигла отримати необхідні документи на футболіста.

Останнім клубом Чантурішвілі був «Динамо» (Тбілісі), у складі якого 23-річний гравець виграв два Кубки Грузії, а також по разу ставав чемпіоном країни і володарем національного Суперкубка.

Источник — ФК Александрия

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