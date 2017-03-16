Александрия подписала Чантуришвили

наразі УПЛ і 12 команд не тягне..

---Какие 16 команд.Список в студию.Конечно хорошо было бы и 18,но не то время.---Да расширить мож...

Для чого мені потрібно знати про успіхи якогось Динамо з країни що не існує СРСР ? Я народився і...