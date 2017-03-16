Александрия подписала Чантуришвили

Півзахисник Вахтанг Чантурішвілі підписав контракт з «Олександрією». Подробиці угоди не повідомляються.
Підписання грузинського хавбека очікувалося вкінці лютого, але «Олександрія» не встигла отримати необхідні документи на футболіста.
Останнім клубом Чантурішвілі був «Динамо» (Тбілісі), у складі якого 23-річний гравець виграв два Кубки Грузії, а також по разу ставав чемпіоном країни і володарем національного Суперкубка.
Источник — ФК Александрия
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