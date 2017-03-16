Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ГРОМОВ: «Адаптация в Крыльях Советов прошла незаметно»

Украинский хавбек российской команды поделился первыми впечатлениями от перехода в самарский клуб

  • 16.03.2017 16:36
  • 541 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Крылья Советов
© ФК Крылья Советов

Украинский полузащитник Артем Громов поделился своими мыслями о переходе в «Крылья Советов».

– Артем, всю свою карьеру ты выступал в УПЛ. Что знал о «Крыльях» до перехода?
– Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем. Конечно, знал о топ-клубах российского Чемпионата, но не более того. Из «Крыльев» был знаком только с Александром Глебом.

– Ты около двух недель находишься в расположении нашей команды. Уже имеешь полное представление о «Крыльях»?
– Могу сказать, что в Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в «Крыльях» положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде.

– В «Ворскле» ты играл с Адисом Яховичем, ранее выступавшим за «Крылья». Узнавал у него что-то о клубе до перехода?
– Да, мы играли вместе в Полтаве. Не скажу, что были друзьями, общались не очень много. Его номера телефона у меня нет.

– Ты выступаешь на позиции полузащитника. Приходилось менять позицию?
– Да, было пару раз, тренеры ставили форвардом. Это было необходимо по ходу игры. Но, честно говоря, это не моя позиция. Все-таки в полузащите мне гораздо комфортнее.

– За «Крылья» ты будешь выступать под номером 16. Почему выбрал именно его?
– На самом деле, для меня номер особенного значения не имеет. Выбрал из тех, что были свободны. Хотя могу сказать, что мне импонируют номера 7 и 77, но они в «Крыльях» заняты.

Источник — ФК Крылья Советов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ostrov_J
      Ostrov_J, 16.03.2017 17:03
    +7
    Не интересно,как адаптируются и чем дышат такие вот персонажи у которых нет адекватного здравомыслия и совести...
    Ссылка
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 16.03.2017 17:16
    +2
    Чего в Динамо не сиделось то? Уродец Футболист ты никакой, Динамо платило норм.
    Ссылка
    vanadiy_98
      vanadiy_98, 16.03.2017 17:18
    +2
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 16.03.2017 17:53
    +1
    Как вообще можно быть таким г....м. В стране российская оккупация, а он едет туда играть. Нет слов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.