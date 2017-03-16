Олег ПРОТАСОВ: «Должность технического директора ФФУ мне подходит»

Новоиспеченный технический директор ФФУ Олег Протасов прокомментировал свое назначение.

«Мне предложили должность, которая мне подходит. Я долго не думал. Смогу свои навыки использовать для развития футбола стране. Пост технического директора - это развитие послезавтра футбола, взгляд в следующий день.

Обязанности? Надо пожить в этой должности. Работы будет много разносторонней. Завтра поеду с Езерским на турнир в Голландию. Конечно, со сборными командами всеми буду работать.

Буду постепенно забывать о тренерской работе. Конец тренерской карьеры? Я бы избегал таких формулировок», - сказал Протасов.