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Олег ПРОТАСОВ: «Должность технического директора ФФУ мне подходит»

Украинский специалист рассказал о предстоящих задачах на новом посту

  • 16.03.2017 16:17
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ФФУ. Андрей Павелко и Олег Протасов
© ФФУ. Андрей Павелко и Олег Протасов

Новоиспеченный технический директор ФФУ Олег Протасов прокомментировал свое назначение.

«Мне предложили должность, которая мне подходит. Я долго не думал. Смогу свои навыки использовать для развития футбола стране. Пост технического директора - это развитие послезавтра футбола, взгляд в следующий день.

Обязанности? Надо пожить в этой должности. Работы будет много разносторонней. Завтра поеду с Езерским на турнир в Голландию. Конечно, со сборными командами всеми буду работать.

Буду постепенно забывать о тренерской работе. Конец тренерской карьеры? Я бы избегал таких формулировок», - сказал Протасов.

Источник — Sport.ua

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