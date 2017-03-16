Защитник «Динамо» Евгений Хачериди отличился забитым голом в матче первенства молодежных команд против «Черноморца» U-21 (3:2).
29-летний футболист результативно замкнул подачу с углового в исполнении Сергея Булецы на 59-й минуте матча, сделав счет 1:1.
Ранее сообщалось, что Хачериди тренируется уже в первой команде, а в молодежном составе получает необходимую игровую практику.
Источник — ФК Динамо Киев
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Хачериди себя реализовал в новом амплуа нападающего! Ведь забитые три автогола (два с Шахтёром и один - с Черноморцем), а также голевая автопередача в игре с Наполи оказываются раскрыли в нём новые способности!
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