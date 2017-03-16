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ВИДЕО ДНЯ. Хачериди забил гол в составе молодежной команды Динамо

Защитник киевлян отличился в матче против «Черноморца» U-21

  • 16.03.2017 15:49
  • 1086 просмотров
  • 2 комментария
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fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди отличился забитым голом в матче первенства молодежных команд против «Черноморца» U-21 (3:2).

29-летний футболист результативно замкнул подачу с углового в исполнении Сергея Булецы на 59-й минуте матча, сделав счет 1:1.

Ранее сообщалось, что Хачериди тренируется уже в первой команде, а в молодежном составе получает необходимую игровую практику.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 16.03.2017 15:53
    -1
    а шо ж Хач в защите делал, когда два пропускали?
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    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 16.03.2017 16:09
    -2
    torgrim, 16.03.2017 15:53
    а шо ж Хач в защите делал, когда два пропускали?

    Хачериди себя реализовал в новом амплуа нападающего! Ведь забитые три автогола (два с Шахтёром и один - с Черноморцем), а также голевая автопередача в игре с Наполи оказываются раскрыли в нём новые способности!
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