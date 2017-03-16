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Кварцяный несколько месяцев тренирует Волынь без контракта 16:28 — Володимир Ляшенко Взагалі-то головного тренера затверджує (приймає на роботу) президент клубу. Це як, Кварцяний має... 16:23 — barcelona_messi "В настоящее время Кварцяный ожидает начала переговоров с клубом по новому контракту."С...