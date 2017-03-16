Все о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов

Кто вышел в 1/4 финала?

«Атлетико» (ИСП)

«Бавария» (ГЕР)

«Барселона» (ИСП)

«Боруссия» Дортмунд (ГЕР)

«Лестер» (АНГ)

«Монако» (ФРА)

«Реал» (ИСП, действующий победитель)

«Ювентус» (ИТА)

Когда жеребьевка?

Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 12:00 по центральноевропейскому времени.

Где смотреть?

На сайте UEFA.com будет прямая видеотрансляция из Швейцарии.

Какие есть ограничения?

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Когда матчи?

Первые - 11 и 12 апреля, ответные - 18 и 19 апреля.

Дорога в Кардифф

Четвертьфиналы: 11/12 и 18/19 апреля

Жеребьевка полуфиналов: 21 апреля

Полуфиналы: 2/3 и 9/10 мая

Финал: 3 июня, стадион «Национальный», Кардифф