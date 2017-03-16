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Все о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов

Завтра определятся четвертьфинальные пары ЛЧ

  • 16.03.2017 15:37
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Метки
uefa.com
© uefa.com

Кто вышел в 1/4 финала?
«Атлетико» (ИСП)
«Бавария» (ГЕР)
«Барселона» (ИСП)
«Боруссия» Дортмунд (ГЕР)
«Лестер» (АНГ)
«Монако» (ФРА)
«Реал» (ИСП, действующий победитель)
«Ювентус» (ИТА) 

Когда жеребьевка?
Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 12:00 по центральноевропейскому времени.

Где смотреть?
На сайте UEFA.com будет прямая видеотрансляция из Швейцарии.

Какие есть ограничения?
В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Когда матчи?
Первые - 11 и 12 апреля, ответные - 18 и 19 апреля.

Дорога в Кардифф
Четвертьфиналы: 11/12 и 18/19 апреля
Жеребьевка полуфиналов: 21 апреля
Полуфиналы: 2/3 и 9/10 мая
Финал: 3 июня, стадион «Национальный», Кардифф

Источник — УЕФА

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