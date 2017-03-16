Рой КИН: «Современные игроки больше думают о внешности, чем о футболе»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин негативно оценил некоторые тенденции в современном футболе.

«Сегодня я наблюдаю футболистов, которые, едва добившись победы в матче, бегут в раздевалку и делают селфи или демонстрируют свой пресс. Они слишком часто наслаждаются этим.



Если вы играете за большой клуб и побеждаете, конечно, наслаждайтесь победой, но вы должны двигаться дальше и готовиться к следующему матчу. В противном случае в этой команде надолго вы не задержитесь», — сказал Кин .