Рой КИН: «Современные игроки больше думают о внешности, чем о футболе»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин негативно оценил некоторые тенденции в современном футболе.
«Сегодня я наблюдаю футболистов, которые, едва добившись победы в матче, бегут в раздевалку и делают селфи или демонстрируют свой пресс. Они слишком часто наслаждаются этим.
Если вы играете за большой клуб и побеждаете, конечно, наслаждайтесь победой, но вы должны двигаться дальше и готовиться к следующему матчу. В противном случае в этой команде надолго вы не задержитесь», — сказал Кин .
Источник — Daily Mail
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