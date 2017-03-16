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Рой КИН: «Современные игроки больше думают о внешности, чем о футболе»

Экс-игрок «Ман Юнайтед» раскритиковал нынешнее поколение футболистов

  • 16.03.2017 15:24
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Метки
urosport.ru, Рой Кин
© urosport.ru, Рой Кин

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин негативно оценил некоторые тенденции в современном футболе.

«Сегодня я наблюдаю футболистов, которые, едва добившись победы в матче, бегут в раздевалку и делают селфи или демонстрируют свой пресс. Они слишком часто наслаждаются этим.

Если вы играете за большой клуб и побеждаете, конечно, наслаждайтесь победой, но вы должны двигаться дальше и готовиться к следующему матчу. В противном случае в этой команде надолго вы не задержитесь», — сказал Кин .

Источник — Daily Mail

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