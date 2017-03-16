Сергей РЕБРОВ: «Я бы вернулся к прежнему формату УПЛ»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров поделился мнением о новом формате чемпионата, который предложил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.



«Я бы вернулся к прежней системе, когда у нас было четырнадцать или шестнадцать команд. Тогда была абсолютно нормальная и честная борьба. Сейчас мы что-то ищем, что-то пытаемся улучшить. Если взять формулу нынешнего чемпионата, то у второй шестерки нет никакого турнирного интереса: с одних команд снимают очки, другие не знают своего будущего. Да, у болельщиков есть возможность увидеть четыре поединка «Динамо» с «Шахтером», но это не значит, что из-за них появляется повышенный интерес к чемпионату.



Нужно лишь окончательно определиться с количеством участников - четырнадцать или шестнадцать - и играть в два круга. Эта схема устраивала бы всех без исключения.



Да, времена у нас сейчас непростые. Но в этих непростых временах мы проводим еще больше матчей. Не могу понять, для чего. Если количество болельщиков на стадионах не увеличивается, а уменьшается, какой резон к уже существующей формуле добавлять еще дополнительные игры?», - сказал Ребров.