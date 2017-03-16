Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей РЕБРОВ: «Я бы вернулся к прежнему формату УПЛ»

Наставник «Динамо» считает, что нынешняя схема не добавляет зрелищности чемпионату

  • 16.03.2017 15:13
  • 662 просмотров
  • 7 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Сергей Ребров
© dynamo.kiev.ua. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров поделился мнением о новом формате чемпионата, который предложил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

«Я бы вернулся к прежней системе, когда у нас было четырнадцать или шестнадцать команд. Тогда была абсолютно нормальная и честная борьба. Сейчас мы что-то ищем, что-то пытаемся улучшить. Если взять формулу нынешнего чемпионата, то у второй шестерки нет никакого турнирного интереса: с одних команд снимают очки, другие не знают своего будущего. Да, у болельщиков есть возможность увидеть четыре поединка «Динамо» с «Шахтером», но это не значит, что из-за них появляется повышенный интерес к чемпионату.

Нужно лишь окончательно определиться с количеством участников - четырнадцать или шестнадцать - и играть в два круга. Эта схема устраивала бы всех без исключения.

Да, времена у нас сейчас непростые. Но в этих непростых временах мы проводим еще больше матчей. Не могу понять, для чего. Если количество болельщиков на стадионах не увеличивается, а уменьшается, какой резон к уже существующей формуле добавлять еще дополнительные игры?», - сказал Ребров.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 16.03.2017 15:31
    0
    Формат надо определить с учётом финансово-экономического положения команд и политической обстановки в стране, а также после тщательного изучения предложений общественности, президентов и тренерского штаба клубов и тогда принимать решения, а не проводить эксперименты каждый год, после которых болельщики просто перестанут посещать матчи чемпионата.
    Ссылка
    adekvatenko
      adekvatenko, 16.03.2017 15:42
    0
    Та ясно , Серьога ,що ти все мрієш вернутися назад ! Назад в славетні для Динамо 90-ті ,коли в чемпіонаті конкуренції ніякої ,ЛЧ забезпечена ще з першого туру ,Суркіси все контролюють в українському футболі від арбітражу до регламенту ! Не буде цього вже ніколи .звикай ! Світ футболу рухається вперед . То твоя біда ,що Динамо залишилося в 90-х !
    Ссылка
    odiniznashix
      odiniznashix, 16.03.2017 15:52
    +1
    Я бы тоже вернулся лет хоть на 40 назад...но от реальности никуда не деться. Тут и на 12 команд не набрать клубов - постоянно 1-2 к концу сезона пропадают.
    Ссылка
    fff
      fff, 16.03.2017 15:54
    +2
    да,реброва можно понять,позорится с шахтёром 4 раза подряд это уж слишком
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 16.03.2017 16:02
    0
    adekvatenko, 16.03.2017 15:42
    Та ясно , Серьога ,що ти все мрієш вернутися назад ! Назад в славетні для Динамо 90-ті ,коли в чемпіонаті конкуренції ніякої ,ЛЧ забезпечена ще з першого туру ,Суркіси все контролюють в українському футболі від арбітражу до регламенту ! Не буде цього вже ніколи .звикай ! Світ футболу рухається вперед . То твоя біда ,що Динамо залишилося в 90-х !

    Что ты всё заладил Динамо - 1990-е! Если бы ты жил в те время, как я, то не говорил бы сейчас этого. В советские времена, когда Динамо брало дважды Кубок Кубков и Суперкубок Суркисов и близко не было, всё диктовала Москва, Динамо было на балансе внутренних войск (попросту милиции) и это не мешало им брать европейские трофеи. Просто было другое отношение к футболу в Динамо, и немалая в этом заслуга - В. Лобановского, который привёл Динамо и к полуфиналу Лиги Чемпионов. А когда игроки играют ради денег, матчи продаются и покупаются, судьи неквалифицированные и ненаказуемые - то маємо, що маємо!
    Ссылка
    sasha112006
    online
      sasha112006, 16.03.2017 16:10
    0
    Играли б в 2 круга ,и что? чемпионат бы уже закончился, где ж их взять тех 14-16 команд. Если тут 12 из которых минимум 4 мучается. Дай Бог что б на следующий сезон не было как у Азербайджана.
    Ссылка
    SamojlovS
      SamojlovS, 16.03.2017 16:21
    +1
    Да, Серега малость "недалекий". Да НЕТ сегодня 16 клубов, способных финансово потянуть игру в Вышке! Брать клубы, которые потом, как Волынь будут по полгода не платить своим футболистам деньги? Это будет лучше зрелище??? Именно ПОЭТОМУ урезана и сегодня Вышка! А чтобы в целом в году иметь достаточную игровую нагрузку и практику футболистам а) команд, играющих в еврокубках; б) которые попадают или могут попасть в сборную Украины - для того и нужно достаточно много игр и достаточно высокого уровня. Ведь в сборную в большинстве вызываются успешные футболисты из команд ВЕРХНЕЙ половины чемпа.
    Так что сегодня ни больше команд в Вышке не сделаешь, ни прежнюю двухкруговую формулу с остающимися - не оставишь - мало станет игр и будет только хуже. А Сережа этого - не понимает, похоже...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.