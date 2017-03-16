Сергей РЕБРОВ: «Я бы вернулся к прежнему формату УПЛ»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров поделился мнением о новом формате чемпионата, который предложил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
«Я бы вернулся к прежней системе, когда у нас было четырнадцать или шестнадцать команд. Тогда была абсолютно нормальная и честная борьба. Сейчас мы что-то ищем, что-то пытаемся улучшить. Если взять формулу нынешнего чемпионата, то у второй шестерки нет никакого турнирного интереса: с одних команд снимают очки, другие не знают своего будущего. Да, у болельщиков есть возможность увидеть четыре поединка «Динамо» с «Шахтером», но это не значит, что из-за них появляется повышенный интерес к чемпионату.
Нужно лишь окончательно определиться с количеством участников - четырнадцать или шестнадцать - и играть в два круга. Эта схема устраивала бы всех без исключения.
Да, времена у нас сейчас непростые. Но в этих непростых временах мы проводим еще больше матчей. Не могу понять, для чего. Если количество болельщиков на стадионах не увеличивается, а уменьшается, какой резон к уже существующей формуле добавлять еще дополнительные игры?», - сказал Ребров.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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Что ты всё заладил Динамо - 1990-е! Если бы ты жил в те время, как я, то не говорил бы сейчас этого. В советские времена, когда Динамо брало дважды Кубок Кубков и Суперкубок Суркисов и близко не было, всё диктовала Москва, Динамо было на балансе внутренних войск (попросту милиции) и это не мешало им брать европейские трофеи. Просто было другое отношение к футболу в Динамо, и немалая в этом заслуга - В. Лобановского, который привёл Динамо и к полуфиналу Лиги Чемпионов. А когда игроки играют ради денег, матчи продаются и покупаются, судьи неквалифицированные и ненаказуемые - то маємо, що маємо!
Так что сегодня ни больше команд в Вышке не сделаешь, ни прежнюю двухкруговую формулу с остающимися - не оставишь - мало станет игр и будет только хуже. А Сережа этого - не понимает, похоже...
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