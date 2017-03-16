Потому что нельзя быть на свете везучей такой

Если брать в целом, то и второй раунд первой стадии плей-офф не подкачал. Вновь было интересно. Достаточно сказать, что установлен новый рекорд результативности на этой стадии ЛЧ – почти четыре гола за игру в среднем.

Другое дело, что, уже в силу самой природы выявления сильнейшего в двух матчах, половину из «ответок» я не смотрел: слишком явно читался триумфатор пары, выходящий в четвертьфинал. И в одном из этих случаев таки-обжегся: игру в Барселоне пришлось потом наблюдать в записи. Впрочем, этот случай – особый, и о нем позже.

А пока напомню все результаты дуэлей в 1/8 финала. В скобках вновь даю позиции клубов в рейтинге УЕФА:

«Наполи» (16) - «Реал» (1) 1:3 1:3

«Арсенал» (11) - «Бавария» (2) 1:5 1:5

«Барселона» (3) - ПСЖ (6) 0:4 6:1

«Атлетико» (4) - «Байер» (15) 4:2 0:0

«Ювентус» (5) - «Порту» (13) 2:0 1:0

«Боруссия» (7) - «Бенфика»(9) 0:1 4:0

«Лестер» (56) - «Севилья» (8) 1:2 2:0

«Монако» (31) – «Манчестер Сити» (12) 3:5 3:1

Выделены результаты матчей, чья интрига не умерла нерожденной: надежды на нее не исчезли после первого раунда. Повторюсь, изначально считал таковой и встречу в Барселоне. И основания для этого были: уж больно бледно смотрелась команда Энрике в Париже, и слишком много ей нужно было отыгрывать. Но, как Вам известно, в итоге рекорд был установлен и здесь.

Словом, мы с вами сегодня обозреваем хозяйским глазом любителя игры не все восемь матчей, а лишь те пять, что имели турнирное значение фактически. Остальные, если угодно, были уже не совсем полноценными и потому корректному сравнению не подлежат.

Зрелищность. Самой смотрибельной вышла именно игра в Барселоне. И дело здесь не только в семи голах – забитым мячом заканчивался каждый второй голевой момент в среднем. То есть их было свыше дюжины.

Особенно урожайным выдался второй тайм. Но парадокс в том, что максимальная пауза в моментах пришлась также на него – около 20 минут с середины тайма. Она имела место при счете 3:1, когда, полагаю, не только мне (а по некоторым сведениям, даже иным игрокам «Барселоны») еще три гола в гостевые ворота казались делом нереальным.

Но затем наступили эти десять минут, которые потрясли Париж. Сначала промах Ди Марии из пределов штрафной, затем реконкиста, вдохновленная Неймаром. Правда, не только им…

В остальных четырех матчах количество моментов было среднего уровня, который уместно будет выразить одессизмом сэм-восэм. Но при этом их победители блеснули реализацией, и лишь в Лестере было забито менее четырех мячей. Зато, с учетом полумоментов, эта игра превзошла другие по общему количеству опасных угроз воротам. В общем, зритель сатисфакцию получил и здесь.

Интрига. Раньше всего она была исчерпана в Неаполе – на 51-й минуте, когда Рамос сравнял счет. Теперь «Наполи» нужно было забивать еще, как минимум, дважды. Тогда как игровое преимущество полностью перешло к «Реалу»: уже через шесть минут он забьет вновь, и в дальнейшем голевых шансов у хозяев поля не будет.

В Дортмунде все предрешила 59-я минута – гол Пулишича. Он вывел вперед «Боруссию» по сумме двух матчей, и погнали наши городских! Далее у «Бенфики» была одна забота: как отбиться и унести ноги. Впрочем, здесь, как и в Неаполе, все было вполне ожидаемо и казалось лишь вопросом времени. По крайней мере, для меня.

Развязка в Монте-Карло наступила на 77-й минуте. Гол Бакайоко, принесший «Монако» путевку в четвертьфинал, одновременно стал своеобразным сигналом отбоя для «Ман Сити»: больше опасных моментов в этой игре не было вообще.

А вот в Лестере Корреа мог перевести игру в овертайм еще на второй компенсированной минуте. Однако промахнулся, и «Севилья» уступила дорогу в восьмерку лучших самому нежданному в ней гостю. Эти две «ответки» ожидались с особенным интересом, и они не разочаровали.

А вот то, что произошло в Барселоне, поставило на уши весь футбольный мир. Серхи Роберто забил судьбоносный гол хозяев поля буквально перед финальным свистком, и это был их шестой гол в матче! Не спешите – здесь мы пока говорим сугубо об интриге, а она таки удалась с лихвой. Тем паче, что здесь ее мог ожидать разве что совершенно отбитый фанат «Барсы».

Логика. Абсолютно закономерным не назову ни один счет в пяти обозреваемых матчах.

«Боруссия» и «Реал» «наиграли» на победу, но с меньшим счетом. Как вы понимаете, это дела особо не меняет. Тем более, что Мадрид выиграл с логичным счетом дома, а Дортмунд заслуживал крупной победы еще в Лиссабоне, где умудрился парадоксально проиграть.

«Барселона», по совокупности моментов, «наиграла» в самом лучшем случае на 3:1. Но здесь следует помнить, что и ПСЖ в Париже заслуживал меньшего, исходя из количества голевых шансов. Это ведь только наши визуальные впечатления, что «Барсу» там втоптали в газон, а счет моментов говорит немного о другом.

Общий же счет голевых шансов по сумме двух игр примерно равный. Другое дело, что у парижан они зачастую были куда более солидного качества. И по этому дополнительному критерию здесь я бы отдал предпочтение им.

Соотношение же голевых эпизодов в Лестере и Монте-Карло говорит нам о нелогичности результатов этих матчей. И там, и там «смотрелась» ничейка, ближе к 1:1. Возможно, «Монако» еще может иметь символическое преимущество в условных полмомента. Але то таке…

Теперь вспомним, что было в первых играх этих команд. Справедливым исходом в Манчестере я бы назвал счет 2:2. Стало быть, как ни крути, а все справедливо: в любом случае, «Монако» прошел бы дальше за счет выездного гола.

А вот в Севилье хозяева явно наиграли на победу и были ближе к третьему голу, тогда как «Лестер» использовал свой поистине уникальный шанс. Таким образом, с точки зрения элементарной формальной логики, наименее закономерен выход в четвертьфинал именно этой команды. Но разве это должно нас удивлять? Смотрим еще раз на рейтинги.

Судейство. В трех из пяти матчей арбитры никак не повлияли на ход и исход игры. По мнению моего профессионального консультанта, лучше всех отсудил турок Чакыр («Наполи – «Реал»).

Вероятно, можно говорить об офсайде у Обамеянга, когда забивался четвертый гол «Боруссии», но, как Вы сами понимаете, рояля он не играл.

Притчей во языцех стало судейство немца Айтекина («Барселона» - ПСЖ). Естественно, попросил более подробного отчета у своего «эксперта».

Из всего, что вменяют в вину Айтекину, стоящие внимания эпизоды – неназначение пенальти в ворота «Барселоны» после фола Маскерано на Ди Марии на 85-й минуте и пенальти в ворота ПСЖ в компенсированное время. Все остальное, на взгляд моего «резидента» и в моем пересказе, интимная лирика неравнодушных авторов.

Эпизод первый. Если помните, нам даже повтора не показали, и обвинение было построено на «чистосердечном признании» Маскерано, который играет с Ди Марией в сборной Аргентины, и которому ничего не стоит выразить с ним солидарность после драки, когда кулаками уже не машут, и поезд ушел, а спрашивать, если что, будут не с тебя.

Мнение: «Нашел повтор и все равно не берусь утверждать, что 11 метров. Даже если попал в ногу, то после удара. Ковырнул сам». О «признании»: «Он и сам возможно не знает, в игре часто не замечают очевидного. А может, добить психологически?» Еще раз, это мнение не мое, и потому может отличаться от сказанного выше.

Эпизод второй. Пенальти, «нарисованный» Суаресом.

Мнение: «Если первый пенальти был, то по второму серьезные сомнения. Да, касание было, но слишком красиво падал Суарес, к тому же точно за такое касание и падение он получил карточку в середине второго тайма».

И зачем нам спорить дальше? Достаточно уже этого: удаление Суареса вместо пенальти за четыре минуты до финального свистка, и аста ла виста, бэби!.. Решение арбитра однозначно повлияло на исход двухматчевой борьбы. В следующий раунд вышла не та команда. Это правда, и это несправедливо.

Увы, но это обычные издержки человеческого фактора. Не в первый и не в последний раз. А вот раздувать из этого мировой пожар неадекватно и бесперспективно. И откровенно забавляет, что автором пресловутой петиции является испанец. Очень интересно, за какой же клуб он так радеет, неужто за ПСЖ? Ах, ну да – не корысти ради, токмо торжества справедливости для…

Везение. Уж его у нас было. Начнем с Неаполя, где при счете 1:0, в течение восьми минут, в стойку ворот попадали сначала Роналду, а затем Мертенс. О, сюжетец!

Продолжим в Лестере, где, также при 1:0, в перекладину угодил Эскудеро. А уже минутой спустя, вместо 1:1, стало 2:0 после удара Олбрайтона. Шекспир, говорите?

Но «Барселона» заткнула за пояс всех. Меня искренне удивляет: все говорят о судействе, которое решило от силы полтора эпизода, пусть и судьбоносных. Это понятно. Но почему никто не говорит о нечеловеческом фарте, поселившемся в этот вечер на «Камп Ноу»?

3-я минута, 1:0 – чисто случайный отскок мяча аккурат на Суареса, которому не составило труда переправить его в ворота.

40-я минута, 2:0 – дурацкий автогол во вполне безобидной ситуации.

50-я минута, 3:0 – пенальти почти на ровном месте. «Точку» за такое все-таки ставят, но насколько же неудачно упал защитник!

Помимо этого, в активе «Барселоны» за все это время лишь два опасных дальних удара Месси и Неймара, в створ ворот не попавших.

52-я минута – Кавани попадает в штангу.

Далее следуют гол Кавани (3:1) и сэйв Тер Штегена.

85-я минута – вышеупомянутый «фол» Маскерано, который вполне могли таковым и наречь. И тогда бы уже фанаты «Барсы» катили бочку на судью, который усмотрел не пользу их команды. Но пронесло.

Лишь после этого следуют два момента Неймара, второй из которых становится результативным (4:1).

90+1-я минута, 5:1 – ну, Вы в курсе: выходит на арену Айтекино.

90+5-я минута, 6:1 – менее чем за полминуты до финального свистка забивается гол, решивший судьбу двухматчевой дуэли.

Как там говорил товарищ Бендер подпольному миллионеру Корейко? С таким счастьем – и на свободе! При всей историчности и рекордности достижения, заявляю фанам «Барсы»: если она и дальше будет играть, как в этих двух матчах, то вынесут ее ногами вперед, и поделом.

Личности. Самой яркой фигурой в десяти увиденных мною командах назову Обамеянга, забившего три из четырех голов «Боруссии».

Следующим будет Неймар – самый заметный на поле в последнюю десятиминутку, принесшую успех «Барселоне». И участвовавший во всех ее трех голах в этот решающий временной отрезок.

В тройку включу также «реалиста» Рамоса, чей дубль за шесть минут успокоил «Наполи».

Лучший вратарь – без вариантов, Шмейхель из «Лестера» с тремя крутыми сэйвами, включая отраженный пенальти на 80-й минуте, при 2:0.

Голы. Из общей массы выделил бы лишь два, и оба были забиты в Барселоне. Это четвертый и шестой мячи «Барсы». Те, что забивались без помощи Фортуны и Фемиды. Штрафник Неймара и его же двухходовка с Серхи Роберто. Что было эстетичнее – решайте сами. Но здесь я за чистоту критериев – без учета значимости.

Симпатии и антипатии. Лично мне больше всех понравилась «Боруссия». Но с оговоркой: на фоне меньше всех понравившейся «Бенфики». Общий счет моментов за за два матча тут 17:2. А что вообще делали лиссабонцы в плей-офф?

Таблица представительства от стран.

место страна выход в 1/4 финала голы 1 Испания 75% (3 из 4) 18-10 2 Германия 67% (2 из 3) 16-6 3 Италия 50% (1 из 2) 5-6 4 Франция 50% (1 из 2) 5-9 5 Англия 33% (1 из 3) 11-14 6 Португалия 0% (0 из 2) 7-15

Жеребьевка 1/4 финала. Назову вариант, который сочту самым тупым и банальным:

«Барселона» - «Реал»

«Бавария» - «Боруссия»

«Атлетико» - «Ювентус»

«Лестер» - «Монако».

Почему? Считаю неправильным сталкивать лбами клубы из одного чемпионата, я бы их напротив рассеивал. Финал из команд одной страны? Ну и что, если они окажутся сильнее других? Как по мне, интереснее наблюдать за поединками представителей разных турниров как можно дольше, а там – как сложится. Все равно финалы редко бывают зрелищными.

У «Атлетико» с «Ювентусом» общей является не только полосатость формы. И завораживающая схватка двух столпов прагматизма может вызвать еще ту скуку.

Ну, а сводить вместе две команды с худшим рейтингом – невольный реверанс в сторону популизма. А вы знаете, все эти сказки про Золушек не для меня. Предпочел бы максимально развести фаворитов, а прочие пущай доказывают свои притязания на полуфинал без всяких авансов и комплиментов жребия. Но, говорят, ему не прикажешь…

Игорь Юрич