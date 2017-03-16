Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кварцяный несколько месяцев тренирует Волынь без контракта

В настоящее время наставник лучан ведет переговоры с клубом по новому соглашению

  • 16.03.2017 14:48
  • 184 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcvolyn.net. Виталий Кварцяный
© fcvolyn.net. Виталий Кварцяный

Наставник «Волыни» Виталий Кварцяный несколько месяцев тренирует команду без контракта. Трудовое соглашение тренера истекло в конце прошлого года.

В настоящее время Кварцяный ожидает начала переговоров с клубом по новому контракту, но пока что они не стартовали и точно неизвестно, когда именно начнутся.

Виталий Владимирович тренировал команду в 1988-90, 1994-96, 2000-12 годах, а также с 2013 года до нынешнего времени. Кроме того, с лета 2013-го он же является и президентом «Волыни».

Напомним, что у клуба имеются крупные долги перед бывшими игроками, которые уже выиграли у лучан суды и ожидают денег, которых пока нет. Из-за этого «Волыни» грозит снятие очков или даже понижение в классе. Также не добавляет оптимизма и тот факт, что долги по зарплате перед действующими игроками и тренерами достигли шести месяцев.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.