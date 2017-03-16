Кварцяный несколько месяцев тренирует Волынь без контракта

Наставник «Волыни» Виталий Кварцяный несколько месяцев тренирует команду без контракта. Трудовое соглашение тренера истекло в конце прошлого года.

В настоящее время Кварцяный ожидает начала переговоров с клубом по новому контракту, но пока что они не стартовали и точно неизвестно, когда именно начнутся.

Виталий Владимирович тренировал команду в 1988-90, 1994-96, 2000-12 годах, а также с 2013 года до нынешнего времени. Кроме того, с лета 2013-го он же является и президентом «Волыни».

Напомним, что у клуба имеются крупные долги перед бывшими игроками, которые уже выиграли у лучан суды и ожидают денег, которых пока нет. Из-за этого «Волыни» грозит снятие очков или даже понижение в классе. Также не добавляет оптимизма и тот факт, что долги по зарплате перед действующими игроками и тренерами достигли шести месяцев.