Юрий ВЕРНИДУБ: «Новый проект формата УПЛ интересный»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал инициативу донецкого «Шахтера» в системе проведения чемпионата страны.

«Этот вариант ближе к формуле бельгийского чемпионата. Правда, пока я его детально не анализировал. Но проект интересный. Прежде всего, интересен он условиями борьбы за право играть в премьер-лиге. Двенадцатая команда по итогам чемпионата сразу понижается в классе, уступая свое место чемпиону первой лиги. Вместе с тем команды, финишировавшие на десятой и одиннадцатой строчках, играют по два стыковых матча с соперниками, занявшими второе и третье места в первой лиге.



Есть еще одна особенность, которая наверняка придется по душе тренерам команд, оказавшихся во второй шестерке. По условиям предложенной формулы, занявший итоговое седьмое место коллектив должен будет встретиться в стыковом поединке с пятой командой, тем самым определив еще одного обладателя путевки в Лигу Европы. В данном случае стоит подумать о спортивном принципе: команда, которая на протяжении всего чемпионата билась за место в первой шестерке и в итоге оказалась на пятой, еврокубковой позиции, должна будет еще разыгрывать эту путевку с соперником, финишировавшим седьмым. Считаю, что руководители клубов должны собраться вместе и принять по новой схеме окончательное решениею

Лично мне существующая ныне схема с двумя этапами и шестерками нравится. Понятное дело, она не будет по душе представителям второй шестерки, ведь в ней соревновательный интерес на порядок ниже. Что касается первых шести команд, то среди них предвижу борьбу не на жизнь, а насмерть.



Кто-то захочет попасть в еврокубки напрямую, а кто-то через квалификацию. Если учитывать количество набранных очков большинством участников, то даже идущий шестым «Черноморец» имеет шансы побороться за одну из путевок в Лигу Европы. После первого этапа у команд будет еще десять матчей, а в них может случиться все что угодно. Но как бы то ни было, мне кажется, всем нам необходимо посмотреть, как пройдет нынешний чемпионат, после чего и делать выводы. Если нужно - внести коррективы, что-то подправить. Это будет правильно», - сказал Вернидуб.