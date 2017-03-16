Президент Подолья: «Незаслуженно находимся на последней позиции»

Президент хмельницького «Поділля» Євген Бейдерман розповів про готовність команди до другої частини чемпіонату.
– Як команда підготувалась до весняної частини чемпіонату? Які родзинки підготували?
– Родзинка у нас одна – це футбол. Ми готувались і пройшли три етапи підготовки під час зимової паузи, тому чекаємо перемог від нашої команди.
– У якому стані команда?
– Команда у бойовому стані. Молоді хлопці хочуть грати, вони вже скучили за полем.
– Є конкретне завдання на другу половину сезону?
– Авжеж. Потрібно вирватись з останньої сходинки в турнірній таблиці. Це зрозуміло, що у нас молода команда, але ми незаслужено знаходимося на останній позиції. Повинні довести, що це не наше місце.
– Новачки зіграють у першій грі?
– Це буде відомо вже перед грою. Все залежіть від їх готовності.
Источник — ФК Подолье
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