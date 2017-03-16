Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Некоторые игроки не соответствуют уровню Динамо»

Наставник сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко в эксклюзивном комментарии для Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре киевского «Динамо», а также подчеркнул тот факт, что интрига в борьбе за золотые медали в чемпионате Украины уже давно умерла.

- Как я оценю нынешний чемпионат Украины? Конечно, 16 очков между «Шахтером» и «Динамо» - это слишком много. Сейчас можно сказать, что интрига в борьбе за чемпионство уже давно пропала, - начал Анатолий Васильевич.

- Как оцените игру нынешнего «Динамо»? С чем можно связать последние неудачи клуба?

- Я считаю, что нужно разбираться непосредственно внутри команды: находиться ближе к происходящему, знать различные нюансы. Поэтому причина произошедшего известна лишь тренерам и игрокам клуба.

- Могли бы, как более опытный тренер, что-то посоветовать наставнику «Динамо», Сергею Реброву?

- Понятно, что ни в коем случае не нужно сдаваться. Возможно, необходимо сделать перезагрузку, так как некоторые игроки не соответствуют уровню команды. А почему именно это произошло, повторюсь - необходимо разбираться внутри самой команды. Могу лишь посоветовать просто забыть все и продолжать работать, находить нужные слова, мотивировать игроков…

- Дайте свой прогноз на матч национальной сборной Украины, которая будет встречаться с хорватами... Чего ожидаете от игры команды Андрея Шевченко?

- Я не любитель давать прогнозы. Думаю, нас устроит любой положительный результат, но только не поражение.

- В среду, 15 марта, у ветеранской сборной Украины состоялась тренировка. Можете поделиться тем, как она прошла?

- Все наши тренировки проходят эмоционально и интересно. Мы смеемся, веселимся, шутим друг над другом. Поэтому в ветеранской сборной царит очень хорошая и позитивная атмосфера. Все ребята с удовольствием приезжают на тренировки.

- На тренировке присутствовал Виктор Леоненко. Собираетесь ли вы привлекать Виктора к ближайшим матчам сборной?

- Да, сегодня на тренировке очень много шутили с Виктором. Да, собираемся привлекать очень много интересных личностей. Наши двери всегда открыты! У нас даже есть список, в котором около шестидесяти человек, которых хотим увидеть у нас на тренировках. К сожалению, не все могут приехать, так как работают и имеют много своих забот и дел… Занятые люди.

Катерина РАДИОНОВА