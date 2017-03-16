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Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Некоторые игроки не соответствуют уровню Динамо»

Экс-наставник киевского «Динамо» прокомментировал нынешнюю игру команды Сергея Реброва

  • 16.03.2017 16:06
  • 588 просмотров
  • 2 комментария
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Сборная Украины среди ветеранов. Анатолий Демьяненко
© Сборная Украины среди ветеранов. Анатолий Демьяненко
Наставник сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко в эксклюзивном комментарии для Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре киевского «Динамо», а также подчеркнул тот факт, что интрига в борьбе за золотые медали в чемпионате Украины уже давно умерла.
 
- Как я оценю нынешний чемпионат Украины? Конечно, 16 очков между «Шахтером» и «Динамо» - это слишком много. Сейчас можно сказать, что интрига в борьбе за чемпионство уже давно пропала, - начал Анатолий Васильевич.
 
- Как оцените игру нынешнего «Динамо»? С чем можно связать последние неудачи клуба? 
- Я считаю, что нужно разбираться непосредственно внутри команды: находиться ближе к происходящему, знать различные нюансы. Поэтому причина произошедшего известна лишь тренерам и игрокам клуба. 
 
- Могли бы, как более опытный тренер, что-то посоветовать наставнику «Динамо», Сергею Реброву? 
- Понятно, что ни в коем случае не нужно сдаваться. Возможно, необходимо сделать перезагрузку, так как некоторые игроки не соответствуют уровню команды. А почему именно это произошло, повторюсь - необходимо разбираться внутри самой команды. Могу лишь посоветовать просто забыть все и продолжать работать, находить нужные слова, мотивировать игроков…
 
- Дайте свой прогноз на матч национальной сборной Украины, которая будет встречаться с хорватами... Чего ожидаете от игры команды Андрея Шевченко?
- Я не любитель давать прогнозы. Думаю, нас устроит любой положительный результат, но только не поражение. 
 
- В среду, 15 марта, у ветеранской сборной Украины состоялась тренировка. Можете поделиться тем, как она прошла?
- Все наши тренировки проходят эмоционально и интересно. Мы смеемся, веселимся, шутим друг над другом. Поэтому в ветеранской сборной царит очень хорошая и позитивная атмосфера. Все ребята с удовольствием приезжают на тренировки.
 
- На тренировке присутствовал Виктор Леоненко. Собираетесь ли вы привлекать Виктора к ближайшим матчам сборной?
- Да, сегодня на тренировке очень много шутили с Виктором. Да, собираемся привлекать очень много интересных личностей. Наши двери всегда открыты! У нас даже есть список, в котором около шестидесяти человек, которых хотим увидеть у нас на тренировках. К сожалению, не все могут приехать, так как работают и имеют много своих забот и дел… Занятые люди.
 
Катерина РАДИОНОВА
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    gljdah
      gljdah, 16.03.2017 16:17
    0
    Витёк пивка, небось, принёс!
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 16.03.2017 16:21
    0
    Я не совсем соглашусь. Думаю, что сейчас происходит смена поколений в Динамо, поэтому кажется. что некоторые игроки не соответствуют уровню. Этим молодым ребятам нужно дать время, тем более, что они перспективные молодые ребята. Через определённое время, думаю мы увидим настоящее Динамо. Хотя это только моё мнение, а как оно будет на самом деле, посмотрим.
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