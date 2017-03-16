Хачериди сыграет за Динамо U-21

Защитник Динамо Евгений Хачериди сегодня в 13.00 впервые выйдет на поле в 2017 году в официальном матче. Правда, пока кандидат в сборную Украины попал в обойму молодежной команды Динамо, которая в рамках чемпионата Украины (U-21) на клубной базе в Конче-Заспе встретится с Черноморцем, и тем не менее факт любопытный. В протоколе Евгений заявлен в стартовом составе.

Напомним, что, поработав с командой на зимних сборах в Испании, Хачериди был переведен в дубль буквально накануне первого после антракта поединка Премьер-лиги — с Зарей и после того ни разу не попадал даже в заявку.

25 февраля, на послематевой пресс-конференции главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал отсутствие футболиста так: «Хачериди такой же игрок, как и все остальные. Сейчас в 18 попали эти игроки. А почему Евгений не попал в состав национальной сборной? Вот поэтому он не попал в состав и сегодня. Потому что есть конкуренция. И я рад, что она есть».

4 марта после матча с Олимпиком Ребров снова высказался на эту тему: «Хачериди — наш игрок, и надеюсь, он будет немного серьезней относиться к своей работе. Не ко мне, а к болельщикам и футболистам, которые играют рядом с ним. Я не могу человека в возрасте почти 30 лет перевоспитать. Он сам должен понимать, цвета какого клуба защищает. Я требую от него только отдачи. Если он это поймет, я очень надеюсь на его возвращение в первую команду. Но здесь все зависит только от него.

Это наши личные моменты, с которыми мы разберемся. Не хочу о них говорить, но это абсолютно рабочие вопросы. Раньше Хачериди думал, что ему нет замены в Динамо, что он №1 в защите и может относиться к работе, как хочет. Надеюсь, Женя перестроится и будет драться за место в основе».

По имеющейся у нас информации, в среду, 15 марта, Хачериди тренировался уже в первой команде. Сегодня же получит игровую практику с молодежной. Будем надеяться, ситуация выруливается…