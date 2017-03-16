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Эмери может возглавить Рому

Наставник ПСЖ может покинуть свой пост по окончанию сезона

  • 16.03.2017 13:20
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Метки
ФК ПСЖ. Унаи Эмери
© ФК ПСЖ. Унаи Эмери
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери может возглавить «Рому». Испанский специалист является одним из основных кандидатов на этот пост. 
 
Ранее появилась информация, что нынешний наставник «Ромы» Лучано Спаллетти достиг устной договоренности с «Ювентусом».
 
В круг кандидатов на пост главного тренера «Ромы» также входят Луис Энрике, Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Джан Пьеро Гасперини и Эусебио Ди Франческо.
 

Источник — Euro-football

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