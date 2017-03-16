Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери может возглавить «Рому». Испанский специалист является одним из основных кандидатов на этот пост.
Ранее появилась информация, что нынешний наставник «Ромы» Лучано Спаллетти достиг устной договоренности с «Ювентусом».
В круг кандидатов на пост главного тренера «Ромы» также входят Луис Энрике, Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Джан Пьеро Гасперини и Эусебио Ди Франческо.
Источник — Euro-football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.