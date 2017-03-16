Билеты на Реал - Барселона у спекулянтов за 20 тысяч долларов

На предстоящий матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» перекупщики предлагают билеты по завышенным ценам. Спекулянты продают билеты по 20 тысяч долларов.

Отметим, что билеты на встречу, которая состоится 24 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», еще даже не поступили в общую продажу, а старт их реализации намечен на 20 марта.

Продавцы, которые уже предлагают билеты, не объясняют откуда у них пропуска на матч.

Сейчас «Реал» идет на первом месте в турнирной таблице – 62 очка (26 игр), у «Барселоны» – 60 (27).