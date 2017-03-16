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Билеты на Реал - Барселона у спекулянтов за 20 тысяч долларов

Испания в ожидании Эль Классико

  • 16.03.2017 13:02
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  • 1 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид
На предстоящий матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» перекупщики предлагают билеты по завышенным ценам. Спекулянты продают билеты по 20 тысяч долларов.
 
Отметим, что билеты на встречу, которая состоится 24 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», еще даже не поступили в общую продажу, а старт их реализации намечен на 20 марта.
 
Продавцы, которые уже предлагают билеты, не объясняют откуда у них пропуска на матч.
 
Сейчас «Реал» идет на первом месте в турнирной таблице – 62 очка (26 игр), у «Барселоны» – 60 (27).
 

Источник — Сегодня Спорт

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