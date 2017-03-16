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Анте ЧАЧИЧ: «Рано говорить о тактике на Украину»

Наставник сборной Хорватии рассказал о проблемах команды накануне матча против Украины

  • 16.03.2017 12:16
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УЕФА. Анте Чачич
© УЕФА. Анте Чачич
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич рассказал о своем кадровом выборе на поединок против украинцев.
 
Уже завтра наставник сборной Хорватии Анте ЧАЧИЧ официально объявит имена футболистов, которые будут готовиться к поединку отборочного турнира ЧМ-2018 против Украины. А вчера известный портал goal.com опубликовал свеженькое интервью рулевого клетчатых, в котором специалист, естественно, не обошел вниманием нюансы своей кадровой политики перед встречей с парнями Андрея Шевченко.
 
— Анте, вы собираетесь как минимум поговорить с полузащитником Милана Марио Пашаличем перед матчем с Украиной?
— Да, игра Марио заметна. Он является одним из кандидатов в сборную. Однако замечу, что в нашей команде претендентов на позицию, которую занимает на поле Пашалич, более чем достаточно. И все они выступают в ведущих клубах Европы. Причем регулярно. Надеюсь, Марио прекрасно понимает, что попасть в их круг очень сложно. Я не могу вызвать на игру с Украиной 30 футболистов. Это очень много! Я понимаю СМИ, которые советуют мне того или иного исполнителя, предлагают новые имена. Но от меня требуется результат здесь и сейчас!
 
— Какой вам видится сегодняшняя ситуация с Деяном Ловреном, с которым у вас, мягко говоря, был серьезный конфликт?
— Я хочу повторить то, что говорил ранее. Для меня нет «ситуации с Ловреном». Как только он будет готов играть в национальной команде, он тут же получит от меня приглашение. Точка.
 
— Учитывая, что Пиварич пребывает не в оптимальных кондициях, а Стринич не имеет регулярной практики в Фиорентине, не видится ли вам проблемным накануне встречи с Украиной левый фланг обороны сборной Хорватии?
— Наше дело — думать, анализировать, контролировать все процессы, но не болтать о них на каждом углу. Скажу просто: когда Пиварич проводил на поле в составе сборной все 90 минут, мы побеждали в пяти поединках. Причем играли на ноль! Вот вам и ответ. Не вижу никаких проблем с левым защитником.
 
— Что вы можете сказать о новой роли Марио Манджукича в Ювентусе? Собираетесь ли вы его использовать в матче с Украиной на левом фланге атаки или предпочтете вариант с двумя нападающими?
— Пока еще слишком рано говорить о том, какую тактику я выберу на поединок против украинцев. У нас в запасе 10 дней, чтобы понять, в каком состоянии наши игроки. Что касается Манджукича, то я очень доволен его игровыми кондициями. Он каждую неделю выходит в составе Ювентуса и показывает отличную игру. Калинич? Никола много забивает в Фиорентине, и это не может не радовать. Я разговаривал с ними неделю назад, и мы обсуждали разные варианты. Но самое важное, что я убедился: и для Марио, и для Николы главное – успех команды!
 
— Что с Марцело Брозовичем?
— Надеюсь, что он прибудет в сборную готовым к полноценным тренировкам. Дальше — посмотрим…
 
— Как обстоят дела с Крамаричем? Что говорят врачи о его хронических болях в пятке?
— Когда вы видите, как он забивает в Германии, можно только пожелать, чтобы он это не делал больной пяткой. Да, проблема существует, но Андрею удается показывать высокий класс, превозмогая боль. Надеюсь, доктора сборной и Хоффенхайма найдут выход из этой ситуации.
 
— Планируете ли вы приглашать в национальную команду Алена Халиловича?
— Для этого парня самое главное — игровая практика в клубе! Он хочет в сборную, но у нас есть целый ряд критериев, согласно которым мы приглашаем футболистов. Ален — не исключение.
 

Источник — zbirna.com

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