Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис удивил гостей вип-ложи стадиона «Луи II», на котором «Монако» принимал «Манчестер Сити» в рамках проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Несмотря на запрет курения Игорь Михайлович позволил себе выкурить одну сигаретку, видимо, под впечатлением от игры команд.
Источник — Sport.ua
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