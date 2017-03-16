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Игорь Суркис курит в вип-ложе стадиона Луи II

Потому что нельзя спокойно наблюдать за игрой «Монако» - «Манчестер Сити»

  • 16.03.2017 11:37
  • 850 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис удивил гостей вип-ложи стадиона «Луи II», на котором «Монако» принимал «Манчестер Сити» в рамках проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
Несмотря на запрет курения Игорь Михайлович позволил себе выкурить одну сигаретку, видимо, под впечатлением от игры команд.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    rokkino
    online
    rokkino, 16.03.2017 11:53
    +3
    Как в старой,доброй поговорке,-можно человека вывезти из деревни,но деревню из человека никогда!Блять, принц Монаkо сидит,а этот баран за спинами сигарерту дует.Еще бы косяк забил бы
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    ser_nat
    online
      ser_nat, 16.03.2017 11:54
    0
    На стадионе нужно поместить таблички: Игарь не кури!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 16.03.2017 11:59
    +1
    а музика...
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 16.03.2017 12:01
    +1
    Суркису сказали, что обслуживающему персоналу запрещено курить в ложе гостей.
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    ser_nat
    online
      ser_nat, 16.03.2017 12:02
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=aNd1qe5bSgY
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