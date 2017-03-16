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Олег Протасов станет техническим директором ФФУ

Известный специалист возвращается к работе в Украине

  • 16.03.2017 11:25
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dynamo.kiev.ua. Олег Протасов
© dynamo.kiev.ua. Олег Протасов

53-летний экс-игрок «Днепра» и «Динамо» Олег Протасов станет новым техническим директором ФФУ.

Ранее Протасов тренировал «Олимпиакос», АЕЛ, «Стяуа», «Днепр», «Кубань», «Ираклис», «Ростов», «Астану» и «Динамо» Минск.

Последним местом работы украинского специалиста была румынская «Астра», которую он тренировал в сезоне 2014/2015.

Источник — #FootballHub

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