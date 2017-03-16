Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно совершенствовать формат с 12-ю командами»

Ведущий передачи «Профутбол» на канале 2+2, представитель одного из официальных бродкастеров чемпионата Украины Игорь Цыганык поделился своим мнением о том, какой формат чемпионата должен быть у Премьер-лиги.

– Игорь, год назад вы, как представитель канала 2+2, официального бродкастера матчей Премьер-лиги, принимали активное участие в обсуждении нового формата. Каково ваше мнение, чего удалось добиться, как вы оцениваете ситуацию в Премьер-лиге?

– В целом ситуация принципиально не изменилась и остается стабильно тяжелой. Днепр и Волынь не могут осуществлять трансферы, причина – задолженность перед игроками. С Днепра и Карпат снимали за долги очки, Заря судится с Черноморцем также за финансовый долг, стадион Стали не лицензирован, играют на чужом, Звезда и Олимпик имели проблемы с подогревом на домашних стадионах, не раз поднималась тема задолженностей в Ворскле. Наконец, мы видели качество газона в Одессе на первом матче 2017 года. Все это указывает на то, что ситуация далека от нормальной: 6–7 клубов Премьер-лиги испытывают регулярные проблемы с финансами и инфраструктурой. Если говорить о положительных моментах, то можно вспомнить инвестиции Александрии в стадион перед участием в квалификации Лиги Европы, переезд Карпат на Арену Львов, а Шахтера – в Харьков. Это хорошо с точки зрения инфраструктуры этих стадионов.

– Как обстоят дела с рейтингами трансляций?

– В этом сезоне падение продолжилось. Зрительский интерес снизился еще на 30%.

– Исходя из вашей оценки ситуации, каким вы видите формат чемпионата в следующем сезоне? Оставлять таким, каков он есть, вносить изменения или возвращаться к 16 клубам?

– Я уже говорил, что оптимальный формат – 16, но мы сейчас к нему не готовы. Ни финансово, ни с точки зрения инфраструктуры. Поэтому я соглашусь, что нужно на данном этапе совершенствовать текущий формат с 12 командами, добавлять стыковые матчи. И с точки зрения телевидения при формате с 16 клубами количество поединков увеличивается со 192 до 240. Я уверен, что в ситуации жесткой экономии каналы откажутся от трансляций низкорейтинговых игр.

– Когда возвращаться к формату с 16 клубами?

– Ошибка – привязываться к срокам. Должен быть выполнен ряд важных условий. Есть два варианта: либо мы поднимаем стандарты до уровня элитных лиг, следим за качеством, либо мы опускаемся до уровня Первой лиги и в таком случае уходим условно в 1990-е. Год назад мы говорили, что нам нужно время, чтобы стабилизировать ситуацию, остановить падение. Но не уточнили, что мы имели в виду. Сейчас необходимо ликвидировать этот пробел и, проведя широкую дискуссию, определиться, что должно стать сигналом к возвращению к прежнему формату. Иначе мы теряем время.

– Какие условия и критерии должны быть выполнены?

– Если коротко, то необходимо очистить клубы от задолженностей, восстановить право на трансферную деятельность и осуществить масштабные инвестиции в инфраструктуру. Нужно построить поля с подогревом, увеличить вместимость стадионов минимум до 10–12 тысяч, поднять качество условий посещения футбольных матчей. Важно повысить финансовую прозрачность деятельности клубов. Когда говорят, что в Первой лиге 5 клубов уже готовы играть в Премьер-лиге, у меня вопрос: а как это подтверждается с точки зрения инфраструктуры, финансовой прозрачности? Насколько мне известно, в Первой лиге из 18 клубов только 3 имеют поля с подогревом. Это катастрофа. Все видели, как в Ахтырке и Полтаве отменили матчи на Кубок по причине отсутствия подогрева. Что сделано в Первой лиге в этом сезоне, что построено? По большому счету ничего.

– Кто должен инвестировать в инфраструктуру?

– Непростой вопрос. Необходимо провести работу по аудиту наших стадионов Первой и Второй лиг. Оценить масштаб инвестиций, источники и сроки финансирования. Речь идет о сотнях миллионов гривен. Нужна стратегия развития профессионального футбола, в которой необходимо определить, каким мы хотим видеть наш клубный футбол в следующие 5–10 лет. Но, считаю, инвестировать должны государство, областные бюджеты и города. В соседней Польше практически все стадионы в последние 10 лет построены за деньги муниципальных бюджетов.

– Как это скажется на изменении формата в будущем?

– Стратегия должна ответить на все вопросы, в том числе когда, при каких условиях переходить на формат 16. Мы должны жить не одним днем, одним сезоном, необходимо научиться планировать на 3–4 года вперед. Например, со стадионами, считаю, что нам нужно определиться, что инфраструктура должна быть приведена в порядок к 2020–2021 году. У клубов будет 3–4 года, чтобы привлечь средства и модернизировать стадионы. Речь идет о вместимости, подогреве, освещении, безопасности, крыше над трибунами, сервисных службах. То же самое касается финансового Fair Play. Нужно дать клубам несколько лет льготного режима, но затем жестко подходить к вопросам аттестации, мотивируя их зарабатывать. ФФУ должна взять на себя ключевую роль в координации всех процессов.