Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Килиан МБАППЕ: «МанСити? Это только начало!»

Нападающий «Монако» - о матче против «Манчестер Сити» (3:1)

  • 16.03.2017 10:52
  • 424 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе
После выхода «Монако» в четвертьфинал Лиги чемпионов форвард команды Килиан Мбаппе пообщался с прессой.
 
- Посмотрите на мои глаза, они сияют, это просто невероятно, - говорит Мбаппе. - Я очень рад, надеюсь, что это только начало. Это настоящий подвиг – нам удалось пройти такого сильного соперника, как «Манчестер Сити».
 

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    leejohn
    leejohn, 16.03.2017 11:29
    0
    эта ЛЧ запомнится надолго! давно таких матчей на стадии 1/8 финала, как в этом году, не было! Барса, Монако, Лестер, Бавария, Реал невероятные матчи выдали
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.