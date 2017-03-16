Килиан МБАППЕ: «МанСити? Это только начало!»

После выхода «Монако» в четвертьфинал Лиги чемпионов форвард команды Килиан Мбаппе пообщался с прессой.
- Посмотрите на мои глаза, они сияют, это просто невероятно, - говорит Мбаппе. - Я очень рад, надеюсь, что это только начало. Это настоящий подвиг – нам удалось пройти такого сильного соперника, как «Манчестер Сити».
Источник — УЕФА
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