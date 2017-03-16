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Дмитрий СЕЛЮК: «С сегодняшнего дня мы открыты для переговоров по Туре»

Полузащитник летом покинет «Манчестер Сити» в качестве свободного агента

  • 16.03.2017 10:45
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  • 1 комментария
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ФК Манчестер Сити. Яя Туре
© ФК Манчестер Сити. Яя Туре

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что с сегодняшнего дня его клиент официально открыт для переговоров с другими командами. Контракт хавбека с английской командой истекает летом нынешнего года.

«Рад за своих товарищей – Рыболовлева и Васильева, что «Монако» прошло в 1/4 финала Лиги чемпионов. Очень достойно они выглядели вчера, молодцы! А теперь официально: до вчерашнего дня я вообще не вёл никаких переговоров по поводу будущего Яя Туре, хотя предложения от некоторых клубов были. Через два с половиной месяца Туре становится свободным агентом, и с сегодняшнего дня мы официально открыты для переговоров и перехода Туре как свободного агента в клубы, которые им заинтересованы.

На это решение не повлиял вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Но мне странно, что Туре не играл в ответном матче с «Монако». И не из-за того что я представляю его интересы, а потому что во всех последних играх, в которых он играл, «Сити» играл на ноль. Они вроде как наладили игру в защите с Яя. В первой игре с «Монако» пропустили, но четвёртый и пятый голы организовал Яя. Для меня странно, что Туре вчера не играл. Тем более что «Монако» команда, в которой он начинал. Но я не осуждаю Гвардиолу. Видимо, это такое тренерское решение», — сказал Селюк.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    rokkino
    online
    rokkino, 16.03.2017 11:57
    0
    Селюк,чуть-чуть тебе осталось на ЯЯ зарабатывать,стареет твоя зарплата,хотя на безбедную старость на нем ты уже заработал
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