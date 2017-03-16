Вячеслав ШЕВЧУК: «Из украинцев сейчас забивает только Селезнев»

О предстоящем поединке отборочного турнира ЧМ-2018 с Хорватией рассказал экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук, который несколько месяцев назад закончил карьеру футболиста и в ближайшем будущем попытается стать тренером.

— Вячеслав, приближается матч против Хорватии. Тебя не посещают мысли, что и тебе может поступить вызов в национальную команду?

— Нет. Я объявил о завершении карьеры. Тумблер в моей голове переключился на другое. Все мои мысли сфокусированы на том, чтобы учиться, развиваться и в ближайшем будущем приступить к самостоятельной тренерской работе.

«Матвиенко уже готов для сборной»

— У Украины как раз перед ключевым поединком в отборе образовались проблемы с левым защитником…

— А я думаю — наоборот, здесь проблем быть не должно. С уверенностью могу сказать, что на этой позиции можно использовать Николая Матвиенко, который последние два-три года тренировался с первой командой Шахтера. Да, сейчас его отдали в аренду в Карпаты, но только для того, чтобы он поднабрался игрового опыта. И я вижу, что этот парень, несмотря на возраст, показывает стабильный уровень игры. Скажу больше, в ближайшем будущем он станет основным игроком сборной Украины на позиции левого защитника.

— Как будущий тренер что скажете о Владимире Костевиче?

— В Карпатах он выступал постоянно. К сожалению, я не видел его игры в Польше, но раз он все время в основном составе Леха, а его команда является одним из лидеров местного чемпионата, то это говорит о многом. В сборной на левом фланге обороны может получиться классная конкуренция.

— Во встрече с хорватами на кону стоит многое?

— В нашем секстете, учитывая нынешнее соперничество четырех сборных, любой матч может быть ключевым. Конечно, сейчас Хорватия — наш главный конкурент в борьбе за выход на чемпионат мира, поскольку она — лидер группы.

— Увезти из логова такой команды одно очко — за счастье?

— Это был бы положительный результат. Хотя бы потому, что тренерский штаб сине-желтых беспокоит и атакующая линия. Без игровой практики пребывают Женя Коноплянка, Роман Зозуля, Александр Зинченко практически не попадает в состав ПСВ. Один матч, да и то неполный, после травмы сыграл Артем Кравец. Андрей Ярмоленко все время на поле, но Динамо сейчас не очень удачно выступает, а подобное может сказаться на психологическом состоянии футболиста. Здесь надежда на самих ребят, которые, если попадут в основу, обязаны продемонстрировать полную самоотдачу, чтобы попытаться компенсировать потерю игрового тонуса.

Забивает разве что Женя Селезнев, и хотя чемпионат Турции не входит в число топовых в Европе, этот исполнитель — один из немногих, кто может похвастать полноценной игровой практикой.

Вообще по большинству позиций есть шероховатости. Место правого защитника может занять Богдан Бутко, но он после травмы еще не набрал форму. Да и как он может ее набрать, если весной еще не играл? Может, в поединке с Олимпиком наставник горняков Паулу Фонсека даст возможность Богдану выйти на поле. Есть конкуренция в лице Артема Федецкого, но с прицелом на будущее для меня предпочтительнее выглядит Бутко, у которого есть понимание совместных действий с Александром Кучером, Ярославом Ракицким и Иваном Ордецом, ведь двое из них без вопросов окажутся в числе первых 11-ти.

Сборная пытается действовать в схожем ключе с Шахтером, футболисты которого сейчас пребывают в хорошей форме, поэтому и в центральной зоне полузащиты напрашивается тройка оранжево-черных в лице Тараса Степаненко, Максима Малышева и Виктора Коваленко. Но конкуренцию этим ребятам без проблем может составить Руслан Ротань.

Как видите, даже в такой ситуации есть борьба за место в основном составе, а это большой плюс при подготовке к матчу. Сборная Украины умеет настраиваться на сильных соперников, поэтому не будем раньше времени посыпать голову пеплом.

«Украинцы почти не уступают хорватам в мастерстве»

— О том, что Хорватия — фаворит встречи, можно даже не спрашивать?

— Думаю, да. Но это в какой-то степени сине-желтым и на руку. От хозяев ждут только победы, а это ко многому обязывает. Хотя сам поединок может сложиться как угодно. Я ведь не знаю, чем Андрей Шевченко собирается удивить Анте Чачича, поэтому пока лучше сказать, что шансы примерно равны.

— Следишь за игрой хорватских футболистов в европейских чемпионатах?

— Считаю, что особняком в составе балканцев стоит Лука Модрич. Центральную ось у клетчатых образуют Модрич, Ковачич и Ракитич. Вот, кстати, в центре поля нашим хавам потребуется очень серьезно поработать, чтобы не дать таким мастерам паса спокойно контролировать мяч. Главное для наших игроков — быть уверенными в своих силах и показать все лучшее, что есть в их арсенале, тем самым доказав наставнику, что не зря их вызывают в расположение главной команды страны. Более того, считаю, что украинцы не сильно-то и уступают хорватам…

— Порядок бьет класс?

— По-разному бывает. Но без порядка будет анархия, и в таком случае мы вообще не сможем чего-то добиться в предстоящем поединке.

— Если говорят об Украине, то первым делом вспоминают о Коноплянке и Ярмоленко. А из молодежи кто, на твой взгляд, в ближайшее время может заявить о себе в полный голос?

— Все тот же Матвиенко. Соболя мы уже видели, не говоря о Коваленко. Вообще у нас в чемпионате выступает много одаренных молодых исполнителей, лишь бы только они не остановились в росте. Сейчас в связи с ситуацией в первенстве у ребят появились великолепные возможности, чтобы расти. Раньше об этом можно было только мечтать.

— Что нового ты увидел в игре команды Андрея Шевченко?

— Андрей Николаевич приступил к исполнению обязанностей со своим тренерским штабом, имеющим колоссальный опыт работы в Европе. Это очень важно для начинающего наставника. И главное, что Шевченко сам сделал этот важный шаг… Нужно еще время, чтобы контуры действий сборной стали более отчетливыми, но подвижки к лучшему, безусловно, имеются. Видно, что команда хочет играть в футбол.

— За матчем в Хорватии будешь следить как болельщик или как будущий тренер?

— Скорее как тренер, но переживать за ребят буду как болельщик (улыбается).

Сергей ДЕМЬЯНЧУК