Луческу хочет видеть своих людей на ключевых постах в Зените

У 71-летнего наставника питерцев на текущей неделе запланирована встреча с председателем правления Газпрома, являющегося главным спонсором клуба, Алексеем Миллером и президентом питерцев Александром Дюковым.

На ней, как сообщает источник, Луческу намерен поднять вопрос о назначении на ключевые посты в клуб своих людей, которым будет полностью отдан на откуп вопрос селекции. Экс-тренер Шахтера аргументирует такое требование тем, что в два последние трансферные окна его пожелания нынешними кураторами селекции клуба учтены не были, что негативно повлияло на развитие спортивной составляющей команды.

Напомним, в последнее время в российских СМИ все чаще поднимается вопрос о возможном скором увольнении Луческу за неудовлетворительные результаты.

Зенит на текущий момент идет на 3-м месте в турнирной таблице с 8-очковым отставанием от лидирующего Спартака. Также питерцы вылетели на стадии 1/16 финала Лиги Европы от Андерлехта.