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Луческу хочет видеть своих людей на ключевых постах в Зените

Румынский тренер Мирча Луческу в ближайшее время встретится с руководством Зенита

  • 16.03.2017 10:32
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу
У 71-летнего наставника питерцев на текущей неделе запланирована встреча с председателем правления Газпрома, являющегося главным спонсором клуба, Алексеем Миллером и президентом питерцев Александром Дюковым.
 
На ней, как сообщает источник, Луческу намерен поднять вопрос о назначении на ключевые посты в клуб своих людей, которым будет полностью отдан на откуп вопрос селекции. Экс-тренер Шахтера аргументирует такое требование тем, что в два последние трансферные окна его пожелания нынешними кураторами селекции клуба учтены не были, что негативно повлияло на развитие спортивной составляющей команды.
 
Напомним, в последнее время в российских СМИ все чаще поднимается вопрос о возможном скором увольнении Луческу за неудовлетворительные результаты.
 
Зенит на текущий момент идет на 3-м месте в турнирной таблице с 8-очковым отставанием от лидирующего Спартака. Также питерцы вылетели на стадии 1/16 финала Лиги Европы от Андерлехта.
 

Источник — ТАСС

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