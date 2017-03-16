Александр ПРИЗЕТКО: «Не все себя проявили так, как мы того ждали»

Главный тренер «Металлист 1925» Александр Призетко поделился впечатлениями об учебно-тренировочных сборах команды.

«Практически все игроки, которые находятся на сборе, получили игровую практику. Эти игры дают почву для размышлений над стартовым составом, потому что не все люди, от которых мы чего-либо ожидали, себя проявили. Все-таки тренировки тренировками, а вот игры, тем более с соперниками неплохого уровня, дают пищу для размышлений. «Севлюш» стал для нас очень хорошим спарринг-партнером.

Любая игра на сборе, в независимости под нагрузкой или нет играет наша команда, ребята должны выходить и отдаваться на все 100 процентов. В принципе, для меня тоже важен результат, потому что я им говорю, что психология победителя потом переносится и на игры чемпионата. Если команда проигрывает все игры на сборах, я лично не представляю, как это психологически не влияет на команду. Все это влияет, все равно это негативный фон на тренировках, а когда команда выигрывает, идут положительные эмоции, просто остается делать работу над ошибками, которые есть несомненно в этих играх, и идти дальше», - сказал коуч харьковчан.