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ГАМУЛА: «Ибрагимович – большая проблема. Но у Ростова есть Навас!»

Тренер молодежного состава ростовского клуба поделился ожиданиями от ответного матча с «МЮ»

  • 16.03.2017 09:28
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ФК Ростов. Игорь Гамула
© ФК Ростов. Игорь Гамула

– Где будете смотреть игру?
– В Ростове. Посмотрим, а 17-го полетим в Самару на матч молодежного первенства.

– Сергей Андреев перед первым матчем сказал: «Это уже не тот «МЮ». Там же нет сейчас Фергюсона, Бекхэма, Скоулза». По первой встрече у вас тоже сложилось впечатление, что эту команду можно пройти?
– Соперник, конечно, грозный. Нет Фергюсона, Бекхэма и Скоулза, зато есть Моуринью, Ибрагимович, Мхитарян. «МЮ» – команда высочайшего уровня. «Манчестер» он и есть «Манчестер».

– Значит, шансов немного?
– Почему? Нет ничего невозможного. Можно играть. Все мы люди, сделаны из одного теста. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Посмотрим, как сойдутся звезды на небе в этот день. Предстоит очень сложный матч, но всегда нужно надеяться на хорошее.

– Согласны, что на результат первого матча во многом повлияло качество поля на «Олимпе-2»? Как восприняли эмоциональную реакцию Моуринью?
– «Ростов» тоже любит играть на хороших полях. Дончане никогда не действуют по принципу «бей-беги». Поэтому-то поле также стало проблемой и для нас. Мы тоже можем пожаловаться на газон! Кто знает, сыграй мы на хорошем поле, забили бы «Манчестеру» два или три гола.

– Даже так?
– Ну а как? Всегда нужно поддерживать свою команду и верить в лучшее!

– Вот на «Олд Траффорд» «Ростов» и сыграет на идеальном газоне при 70 тысячах болельщиках…
– С одной стороны, это, конечно, серьезное преимущество хозяев. Но ведь игроки «Ростова», впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле – это плюс для всех. Разве нет?

– Если уж в Ростове на тяжелом поле Ибрагимович отдал голевой пас, то как тогда он сыграет на «Олд Траффорд»?
– Ибрагимович – большая проблема. Как он играет корпусом – загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.

– В Манчестере не сыграют Калачев, Гацкан, Гранат. До сих пор не восстановился Джанаев…
– Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле. От карточек и травм никто не застрахован.

– Моуринью разочаровал, вступив в перепалку с Калачевым в первом матче?
– Я не увидел с его стороны никакой провокации. Сначала Калачев получил желтую, а потому уже поругался с Моуринью. Жозе что-то ему сказал – и пошло-поехало. Они же потом обнимались, так что конфликт исчерпан.

– Эпатаж Моуринью не вызывают у вас негатива?
– Нет, какой может быть негатив? Человек уверен в себе, очень сильный тренер. Здорово, что есть такие специалисты в мировом футболе.

– Вам импонирует манера общения Моуринью с журналистами?
– Признаюсь, я далеко не все понимаю, что он там говорит. Но это не отменяет того, что он классный тренер.

– Но не станет ли потеря именно Калачева роковой для «Ростова»?
– В «Ростове» любая потеря ощутима. Роковая? Это одному Богу известно. Будем надеяться, что ребята справятся без Тимофея. Так получилось…

– Но кто тогда выдаст такой пас-конфетку на Бухарова?
– Есть Нобоа, Ерохин. Все ребята выглядят достойно.

– Есть предчувствие, что сегодня «Ростов» повторит подвиг «Рубина» Курбана Бердыева, который в 2009 году обыграл на «Камп Ноу» «Барселону» – 2:1?
– Хочется в это верить. Надеюсь и жду от нашей команды только хорошего результата. Курбан Бекиевич что-то придумает и на выезде.

– Рискнете дать прогноз?
– Нет уж, увольте.

– А вас устроит, если «Ростов» сыграет нулевую ничью, но не пройдет дальше?
– Меня устроит 2:2 или 3:3.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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