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Побит рекорд 1/8 финалов Лиги чемпионов по количеству голов

Всего зрители увидели 62 забитых мяча на этой стадии турнира

  • 16.03.2017 09:17
  • 837 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2016/2017 было забито 62 гола, что стало рекордом для этой стадии розыгрыша.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2011/2012, когда в поединках 1/8 финала ЛЧ было забито 56 мячей. Меньше всего забивали в сезонах 2003/2004 и 2006/2007 – по 29 голов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 16.03.2017 10:06
    +2
    И это правильно! И это хорошо!
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