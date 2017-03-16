Побит рекорд 1/8 финалов Лиги чемпионов по количеству голов

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2016/2017 было забито 62 гола, что стало рекордом для этой стадии розыгрыша.
Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2011/2012, когда в поединках 1/8 финала ЛЧ было забито 56 мячей. Меньше всего забивали в сезонах 2003/2004 и 2006/2007 – по 29 голов.
Источник — Sport.ua
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