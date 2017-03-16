Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Верю, что Коломойский спасет Днепр»

Нападающему «Карабюкспора» Евгению Селезневу пока не приходилось играть в сборной при тренере Андрее Шевченко. На матч с Хорватией (24 марта) форвард получил вызов в национальную команду и отметил это событие эффектной голевой передачей.

— Женя, классный пас пяточкой получился в матче с «Аданаспором»...

— Да, красиво вышло. И гол — на загляденье, кажется, второй в туре по зрелищности. Все у нас сыграли очень здорово. Мне нравится отношение к футболу в Турции, как люди его любят, ходят на стадионы, не оставляя ни один матч без внимания. Футбол вообще хорошая штука, но мне нравится, что тут стараются играть зрелищно. Не интересно, когда команда ставит против тебя пять защитников.

— В бытовом плане привыкли к стране?

— Конечно, и очень быстро. Какого-то переходного периода у меня и не было. Все в клубе помогали и поддерживали. Пару фраз по-турецки выучил, но в основном общаюсь на английском. Кухня — супер. Голодным не хожу (смеется). Живу в арендованной вилле с очень красивым видом на горы. До Черного моря совсем недалеко, ездил туда в эти выходные. Ноги не мочил, просто поел в ресторане, попробовал местные морепродукты.

— Что интересного есть в городе?

— Ничего особенного, населения тысяч двести, есть металлургический завод, кажется, самый большой в Турции.

— Можно назвать турецким Донбассом?

— Нет. Донбасс — это Донбасс. Очень скучаю по родным местам, хочу вернуться домой и снова сыграть на «Донбасс Арене».

— Сами водите машину?

— Да. Дороги, кстати, тут изумительные. А вот что касается других водителей... Хотя, у нас не лучше.

— Правда ли, что турецким фанам после поражения лучше на глаза не появляться?

— Этого я не ощутил, ко мне ведь претензий нет (улыбается). Да я и так по улицам не хожу, в основном на машине всегда. Но вообще, если болельщики видят, то узнают, просят автограф.

— А в соцсетях пишут?

— Бывает. Иногда отвечаю им. Благодарю, например, если желают удачи.

— Останетесь в «Карабюкспоре» еще на сезон?

— Пока идет чемпионат, думаю только об этой команде. А что будет летом — посмотрим. Конечно, не откажусь, если будут интересные варианты.

— Следите за ЧУ?

— Конечно. Хотя у «Шахтера» 16 очков отрыва от «Динамо», интриги в борьбе за чемпионство нет. Это не то, что было до 2014 года. Но хочется надеяться на лучшее. Верю, что все наладится у «Днепра». Зная Игоря Валерьевича (Коломойского. — Авт.), верю до последнего, что он спасет клуб.

— Кстати, «Кубань» с вами рассчиталась по долгам?

— Да, все в порядке.

— Как легионер вы одним из первых получили приглашение в сборную...

— Очень обрадовался, когда пришел вызов. Это была моя цель. Теперь нужно закрепиться в команде. Два сбора меня не вызывали, так как не было игровой практики. Пока мысли о клубе, а вот начнется сбор в Австрии, тогда уже переключусь на отбор к ЧМ.