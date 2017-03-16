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ОБЛАК: Иногда делаешь кучу сэйвов, а иногда забивают с первой попытки

Вратарь «Атлетико» прокомментировал игру с «Байером» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (0:0)

  • 16.03.2017 08:28
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Метки
ФК Атлетико Мадрид. Ян Облак
© ФК Атлетико Мадрид. Ян Облак

Голкипер «Атлетико» Ян Облак подвел итоги ничьей с «Байером» (0:0), которая вывела мадридскую команду в 1/4 финала Лиги чемпионов. При этом Облак совершил несколько впечатляющих сэйвов.

«Иногда ты делаешь три сейва, а иногда тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить. Я увидел мяч и прыгнул за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня хорошо», – сказал Облак после матча.

Источник — УЕФА

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