Тайфун КОРКУТ: «У нас были шансы, но мы так и не смогли забить»

Наставник «Байера» Тайфун Коркут поделился впечатлениями о выездной ничьей с «Атлетико» (0:0), оставившей немецкий клуб за бортом четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Атлетико» и Облаку, который сделал несколько превосходных сейвов. Моя команда играла хорошо, мы создавали моменты. В одном эпизоде у нас было сразу четыре возможности для взятия ворот, но мы так и не смогли забить. Главное, что команда сделала шаг в правильном направлении. Это уже не похоже на предыдущие матчи. Нам нужно продолжать в том же духе», – отметил Коркут.