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Тайфун КОРКУТ: «У нас были шансы, но мы так и не смогли забить»

Главный тренер «Байера» подвел итоги встречи с мадридским «Атлетико» (0:0)

  • 16.03.2017 08:03
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ФК Байер. Тайфун Коркут
© ФК Байер. Тайфун Коркут

Наставник «Байера» Тайфун Коркут поделился впечатлениями о выездной ничьей с «Атлетико» (0:0), оставившей немецкий клуб за бортом четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Атлетико» и Облаку, который сделал несколько превосходных сейвов. Моя команда играла хорошо, мы создавали моменты. В одном эпизоде у нас было сразу четыре возможности для взятия ворот, но мы так и не смогли забить. Главное, что команда сделала шаг в правильном направлении. Это уже не похоже на предыдущие матчи. Нам нужно продолжать в том же духе», – отметил Коркут.

Источник — УЕФА

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