Диего СИМЕОНЕ: «Я всем доволен. Облак играл потрясающе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ничьей с «Байером» (0:0), которая обеспечила его команде выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я всем доволен. Хочу поздравить своих подопечных. Многое изменилось за последние четыре года, но игроки по-прежнему выкладываются на поле по максимуму. Мы сделали еще один важный шаг вперед. Мы всегда хотим прибавлять и двигаться вперед. Лига чемпионов – это особый турнир. Выход в четвертьфинал – важное событие для клуба.

Облак играл потрясающе, но и у голкипер гостей сделал два великолепных сейвов в первом тайме. Лено – это тоже великий вратарь», – заявил Симеоне после матча.